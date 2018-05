„Hochwasserschutz ist Bürgerschutz und schützt die Existenz unserer Bewohner. Es kann von heute auf morgen gehen, daher ist jetzt eine rasche und gut überlegte Vorgehensweise gefragt“, will sich die SPÖ weiter für die Umsetzung eines Hochwasserschutzes für Breitenwaida und Kleedorf einsetzen.

Das Thema ist in den beiden Orten ein heikles und seit den jüngsten Regenfällen, bei denen Kleedorf, wie berichtet, geflutet wurde, wieder heiß diskutiert. Der Schrei nach einem umfassenden Schutz ist laut, die Stadtgemeinde und der Bauhof sehen sich mit Kritik – auch von Ortsvorstehern – konfrontiert.

Sozialdemokraten regen Infoveranstaltungen an

Darum regten die Sozialdemokraten eine Informationsveranstaltung an, um die Bürger über den Status quo aufzuklären. Eine Idee, welcher der zuständige Stadtrat Günter Schnötzinger (VP) zwar etwas abgewinnen kann, eine Show daraus machen wolle er aber nicht.

„Das Lob für sein Engagement im Hochwasserschutz würde sich bei einer derartigen Veranstaltung natürlich in Grenzen halten“, weiß Peter Tauschitz, SPÖ-Gemeinderat und Breitenwaidinger. Aber auch unangenehme Aufklärungen gehören eben zu den Aufgaben eines verantwortlichen Stadtrates, meint der Mandatar.

Bürgergespräche in allen 21 Katastralgemeinden

Weil es aber nicht nur in Kleedorf und Breitenwaida offene Fragen gibt, wünscht sich die SPÖ Bürgergespräche in allen 21 Katastralgemeinden. „Die Hollabrunner Mehrheitspartei muss einsehen, dass die Stadtgemeinde 150 Quadratkilometer groß ist und fast die Hälfte aller Einwohner nicht in Hollabrunn wohnt“, meint SPÖ-Fraktionssprecher Alexander Eckhardt. Die Stadt selbst wolle er dabei nicht vernachlässigen – Stichwort Innenstadt –, die Interessen aller Hollabrunner Katastralgemeinden müssen aber gewahrt werden.

Konkret gehe es um die Fragen, wie es mit der Ortsdurchfahrt Suttenbrunn im Hinblick auf die S 3 weitergehe, wie sich das Siedlungsgebiet in Dietersdorf entwickle, wo Zebrastreifen und Gehwege benötigt werden und was sich die Bewohner im Osten und Westen der Gemeinde wünschen.

Durch Ortsvorsteher laufend informiert

„Bürgermeister Bernreiter und die politische Gemeindeführung sind vorrangig am Wege der Ortsvorsteher laufend über die Anforderungen und Notwendigkeiten in allen Orten der Gemeinde informiert“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Oft würden die Bürger den Bürgermeister auch direkt im Rathaus besuchen, wo ihre Wünsche und Sorgen gehört werden und die Gemeinde nach Möglichkeit darauf reagiert.

Zum Thema S 3 und Ortsdurchfahrt Suttenbrunn wird auf das laufende Bauprojekt der Asfinag hingewiesen. Auch für die weitere Entwicklung des Siedlungsgebietes in Dietersdorf sowie für Gehsteige und Zebrastreifen gebe es ein entsprechendes Konzept der Straßenbauabteilung der Gemeinde.

Gemeindevertreter sind laufend in den Orten unterwegs

Die politischen Gemeindevertreter seien laufend in allen Orten der Gemeinde unterwegs und dementsprechend in Kontakt mit den Dorfbewohnern. „Viele Wünsche der Bewohner im Osten oder Westen des Gemeindegebietes sind bekannt und werden jeweils in den zuständigen Ausschüssen sowie im Stadtrat und Gemeinderat behandelt“, betont Bürgermeister Erwin Bernreiter. „Jährlich wird eine Vielzahl an Projekten umgesetzt, das reicht von neuen Siedlungsgebieten über Straßensanierungen und Buswartehäuschen bis hin zu Dorfhaus-Projekten oder Hochwasserschutzmaßnahmen. Diese Projekte und Planungen sind allen Fraktionen im Gemeinderat bekannt und können nur nach Maßgabe der budgetären Mittel umgesetzt werden.“

Bernreiter: „Interessen der Ortsbewohner wahren“

Der Stadtchef verweist außerdem auf die Gemeindezeitung „Blickpunkt“ sowie auf die Website der Gemeinde. Wer diese aufmerksam verfolgt, könne feststellen, welche Vielzahl an Vorhaben in den Orten umgesetzt wird. „Es ist mir wichtig, auch die Interessen der Ortsbewohner zu wahren“, betont Bernreiter. Klar sei aber auch, dass – auch in der Stadt – nicht jeder Wunsch und jedes Projekt verwirklicht werden kann.