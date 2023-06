„Elias“ & Co: Festival Retz bietet Programm von 6. bis 23. Juli

Für mehr als zwei Wochen steht die Region ganz im Zeichen der Musik und der Literatur. Besucher dürfen sich auf einen Veranstaltungsreihen mit mehr als 50 Aufführungen von höchster Qualität an Spielstätten dies- und jenseits der österreichisch-tschechischen Grenze freuen.

Der thematische Fokus wird heuer auf Schöpfung und Natur, die Gefahr der Zerstörung und die Hoffnung auf den Erhalt unserer Umwelt gelegt. Schließlich steht die Menschheit vor einer der größten Herausforderungen der Zivilisationsgeschichte, wie Intendant Alexander Löffler konstatiert: „Der Diskurs über Klima-, Umwelt- und Naturschutz verängstigt viele Menschen. Sie fühlen sich bevormundet, fürchten persönliche Einschränkungen, sehen sich in ihrem Wohlstand bedroht. Erste Gräben entstehen in unserer Gesellschaft zwischen engagierten Klimaaktivisten und Menschen, die im Hier und Jetzt verharren möchten.“

Das Festival Retz versuche in dieser mitunter hitzigen Diskussion mit seinem Programm 2023 einen sinnlichen Zugang zu eröffnen: So steht die Schönheit der Schöpfung, erlebbar in Gedanken, Worten und Musik, im Zentrum des fast dreiwöchigen Veranstaltungsreigens.

Foto: Festival Retz

Kirchenoper „Elias“ in fünf weiteren Vorstellungen

Aufgrund der teils euphorischen Kritiken und des überbordenden Interesses des Publikums hat sich das Festival Retz erstmals in seiner Geschichte dazu entschlossen, eine Produktion wiederaufzunehmen. So ist ab 7. Juli für fünf weitere Vorstellungen erneut die szenische Aufführung des Oratoriums „Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Stadtpfarrkirche St. Stephan zu erleben.

Am Beginn des Stückes steht ein Szenario, welches für viele Länder der Erde längst bittere Realität geworden ist – die katastrophale Auswirkung des Klimawandels. Bäche und Flüsse sind versiegt, die Ernte ist vertrocknet, die Menschen leiden Hunger und Durst. In "Elias" wird der Kampf um die verbliebenen Ressourcen auf die Ebene eines Religionskonfliktes gehoben, ist Nährboden für Demagogie, Propaganda und Fanatismus. Politische Handlungsmuster von bestürzender Aktualität.

Monika Steiners Inszenierung zeichnet ein verstörendes Psychogramm des Propheten und rückt dabei das fragile Seeleninnere einer zwischen tiefer Depression und manischen Schüben wankenden Titelfigur ins Zentrum der Handlung. Die musikalische Leitung liegt abermals in den bewährten Händen von Andreas Schüller.

Matthias Helm und Bernarda Bobro. Monika Steiners Inszenierung zeichnet ein verstörendes Psychogramm des Propheten. Foto: Barbara Palffy

Festrede und Federspiel-Konzert zum Auftakt des Festivals

Auch das Literatur- und Konzertprogramm steht in diesem Sommer ganz im Zeichen von Natur und Umwelt, widmet sich aber auch Fragen unseres gesellschaftlichen Biotops. Dabei bilden erstmals eine Festrede und ein Konzert den Auftakt zum Festival in Retz – nicht zuletzt, um die offizielle Festivaleröffnung am 6. Juli einem breiten Publikumskreis zugänglich machen zu können und zugleich einen markanten inhaltlichen Akzent zum Start zu setzen.

So widmet sich Lisz Hirn – österreichische Philosophin der jüngeren Generation – in ihrer Eröffnungsrede „Menschliches - Allzumenschliches" der Ur-Frage der Philosophie: Was ist der Mensch? Dabei entwirft sie einen neuen Ansatz ... Das renommierte Bläserensemble Federspiel befasst sich im anschließenden Eröffnungskonzert „Albedo" mit der Reflexionsfähigkeit nicht selbst strahlender Oberflächen - eine universelle physikalische Größe, die auch im Zusammenhang mit der Erderwärmung von entscheidender Bedeutung ist.

"Menschliches - Allzumenschliches": Lisz Hirn eröffnet hält die Eröffnungsrede des Festivals. Foto: Inge Prader

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Konzert- und Literaturprogramms verspricht das Sommernachtskonzert des radio.string.quartet im malerischen Ambiente von Schloss Schrattenthal am 13. Juli zu werden. Im zweiten Teil ihres Zyklus über die vier Elemente "B:A:C:H – like waters" widmen sich die vier Musiker dem Element Wasser und transkripieren Bachs weltberühmte Violinsonate Nr. 1 in g-moll (BWV 1001) in ihre originär experimentelle Klangsprache.

Mit dem musikalisch-literarischen Programm "Der Mann, der Bäume pflanzte" am 16. Juli formuliert die mit dem ORF-Hörspielpreis 2022 ausgezeichnete Schauspielerin Brigitte Karner gemeinsam mit dem Saxophonisten Edgar Unterkirchner ein mitreißendes Plädoyer für Nachhaltigkeit und Umweltschutz an jeden Einzelnen. Der Historiker, Philosoph und Schriftsteller Philipp Blom erzählt in seiner Universalgeschichte der Natur "Die Unterwerfung" am 22. Juli die Historie der rücksichtslosen Ausbeutung unseres Planeten, deren Konsequenzen die Menschheit heute an den Abgrund führt.

Das radio.string.quartet spielt am 13. Juli im malerischen Ambiente von Schloss Schrattenthal. Foto: Vienna Arts Managment

Weltbürger Ilija Trojanow im Gespräch mit Robert Menasse

In der literarischen Matinée am 23. Juli lädt der Weltbürger Ilija Trojanow den überzeugten Europäer Robert Menasse zum Gespräch. Von der Überzeugung getragen, dass menschlicher Fortschritt zunächst in Ideen gesät wird, bevor er in Transformationen aufgeht, widmen sich die beiden renommierten Schriftsteller in "Die Utopie Europa" dem Friedensprojekt der europäischen Integration, und beleuchten dabei auch das politische und gesellschaftliche Biotop, das fortschreitend durch Populismus, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus vergiftet wird.

Weitere hochkarätige Veranstaltungen im Literatur- und Konzertprogramm mit Albin Paulus, Ernst Gelegs und Ferdinand Trauttmansdorff, dem Sinfonischen Blasorchester Retz, Pfarrer Clemens Beirer, Matthias Helm und Andreas Fröschl (www.festivalretz.at) lassen keine kulturellen Wünsche offen.

Fünf Events zur Festivalpartnerschaft Retz-Znojmo

Der Gründungsgedanke des Festivals der „Offenen Grenzen" und die damit verbundene Neu- und Wiederentdeckung eines gemeinsamen österreichisch-tschechischen Kulturraumes findet in der mittlerweile seit 19 Jahren bestehenden Kooperation mit dem Hudební Festival Znojmo seinen Niederschlag. Der kulturelle Brückenschlag wird im Sommer 2023 mit fünf gemeinsamen Veranstaltungen im Rahmen der Festivalpartnerschaft Retz-Znojmo gefeiert.

Neben dem traditionellen Konzert am „Heiligen Stein“ in Mitterretzbach des Zymbalorchesters Antonín Stehlík am 15. Juli, dem Konzert auf der Thayabrücke in Hardegg von Pavel Shalman, Bocki Radenkovic feat. Luis Olivera am 16. Juli und der grenzüberschreitenden Orgeltour mit Ines Schüttengruber und Ondřej Mučka sowie dem Trompeter Benedikt Fehringer am 22. Juli mit Stationen im Kloster Louka Znojmo, der Kirche St. Michael in Pulkau mit ihrer berühmten Jeßwagner-Orgel und dem Dominikanerkloster Retz stehen zwei ganz besondere musikalische Ereignisse auf dem Programm: So feiert am 20. Juli das Componimento teatrale „La concordia de' pianeti" aus der Feder des barocken Meisters Antonio Caldara seine Premiere in der Reithalle des Klosters Louka in Znojmo – und das in internationaler Starbesetzung, unter anderem mit Adam Plachetka und Andreas Scholl.

Tags drauf, am 21. Juli, gastiert mit Il giardino armonico eines der weltweit führenden Barockensembles mit seinem aktuellen Konzertprogramm „Gli afetti umani e i quattro elementi" im Rahmen der grenzüberschreitenden Festivalpartnerschaft Retz-Znojmo. Alle weiteren Veranstaltungen des Hudební Festival Znojmo sind unter https://www.hudbaznojmo.cz/de zu finden.