„Womöglich ist es die Spinnerei eines Romantikers mit einem ökologischen Faible, der einen allgemeinen Wandel nicht akzeptieren will“, schließt Josef Glasl seinen offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und weitere offizielle Stellen.

„Ich mach‘ mir Sorgen um unsere Landschaft“, sagt der Medizinalrat, als er das Schreiben in der NÖN-Redaktion vorbeibringt. Deswegen sei ihm eine umweltgerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes, und hier besonders die Grünraumgestaltung entlang der Straßen, ein großes Anliegen.

Was der konkrete Auslöser war, um den Brief zu schreiben? „Der landschaftsarchitektonische Verlust der schönen Kirschenallee zwischen Grund und Wullersdorf. Ebenso das ständige Vertrocknen der Obstbäume an vielen anderen Nebenstraßen und, dass dann nichts nachgesetzt wird“, erzählt der pensionierte Wullersdorfer Gemeindearzt.

Früher seien die geschwungenen Nebenstraßen in den sanften Hügeln von Kirsch-, Apfel- und manchmal auch Nussbäumen gesäumt gewesen. „Wo sind sie hin?“, fragt sich der Arzt. In der Wachau hätte man sich um den Erhalt der Terrassen bemüht, weil diese den Charakter der Region ausmachen. Die typischen Alleen würden verschwinden, und somit auch die Identität des Weinviertels.

Glasl schreibt in seinem Brief, dass Ortsdurchfahrten optimal angelegt werden, damit Fahrzeuge gefahr- und geräuschlos die Ortschaften passieren können. Aber: „Werden die Ortsdurchfahrten auch für die dort wohnenden Bürger angelegt und werden die Straßen mit adäquater Begrünung für die bereits bestehende Klimaänderung an- und ausgelegt?“

Wenn etwas Grün ist, dann seien dies Rasenrabatte. Diese würden nur „undisziplinierten Hundebesitzern Freude bereiten“. Die Anrainer würden eine Asphaltfläche bevorzugen, damit sie die Hundstrümmerln nicht entsorgen müssen.

Anrainer selbst sprächen sich gegen Bäume vor ihrer Haustür aus

In dem Schreiben, das außerdem an die Kulturabteilung des Landes NÖ und die Straßenbauabteilung Hollabrunn ging, fordert Glasl mehr Bäume. Diese ermöglichen biologische Oasen für Insekten und Vögel; sie absorbieren Lärm; sind Staubfilter; geben Feuchtigkeit ab. Wichtig in „unseren klimatisch immer schwierigeren Zeiten“.

Vorgärten würden zusehends verschwinden, asphaltierte Verkehrsinseln werden immer mehr. Warum es nicht gelingt, die „Bio-Oasen“, wie Glasl Bäume bezeichnet, zu etablieren, weiß der Mediziner. Er spricht mit Firmen, die die Straßenumbauten ausführen. Dabei sei ihm Verständnis für sein Ansinnen entgegengebracht worden.

Es seien leider die Anrainer selbst, die sich gegen Bäume vor ihrer Haustür aussprechen. Weil diese einen Parkplatz wegnehmen oder schlicht Schmutz machen. „Leider wird von örtlichen Politikern des Friedens willen auf den Wunsch dieser ablehnenden Anrainer eingegangen“, schreibt Glasl. Ein falscher Ansatz, wie der Wullersdorfer befindet. Die Straße eines Dorfes im Weinviertel solle Begegnungsraum sein, der Menschen die Chance biete, im öffentlichen Raum Lebensqualität zu erfahren und kommunizieren zu können. Bei einer Hausfront von zehn Metern Länge solle verpflichtend ein Baum vorgeschrieben werden.

Was der Mediziner nämlich auch beobachtet: Wenn es Bäume gibt, wie etwa rund um den Wullersdorfer Friedhof, dann sieht er dort im Schatten die Menschen miteinander plaudern.

„Bitte ermöglichen Sie eine ökologische und soziale Gestaltung der Dorfstraßen, welche dem Klimawandel Rechnung trägt!“, fordert Glasl. Reaktionen auf seinen offenen Brief habe es bisher nicht gegeben.