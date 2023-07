Blackout im Pulkautal: Bis zu zwei Stunden lang ging nichts

„Es waren ungefähr 5.000 Kunden in den Gemeinden Hadres, Haugsdorf, Alberndorf, Mailberg, Seefeld-Kadolz und Großharras betroffen“, bestätigt EVN-Sprecher Michael Kovarik. Ein Großteil der Bürger sei nach einer halben Stunde wieder mit Strom versorgt gewesen. Die Suche nach der Ursache war am Nachmittag noch im Laufen. Möglicherweise könnte ein Mähdrescher eine Leitung gekappt haben, hieß es zunächst. „Das wäre jahreszeitentypisch, ist aber nicht bestätigt“, so Kovarik gegen 15.30 Uhr.

Laut dem Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz war der Schaden in der Albendorfer Kellergasse entstanden.