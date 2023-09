Premiere mit Bierzeltmusik aus der Dose

Bereits am 16. September fand heuer das erste „echte“ Oktoberfest im Bezirk statt – also zeitgleich mit der Eröffnung der Mutter aller Oktoberfeste in München: Die Mailberger Feuerwehr organisierte in ihrem FF-Haus das 9. Mailberger Oktoberfest.

Um die 1.300 Leute feierten bei der Eröffnung mit, wo in einem großen Festzelt vor dem Feuerwehrhaus des Ortes großartige Stimmung aufkam. Bereits ab 17.30 Uhr gab es musikalische Unterhaltung mit der „Standlerpartie“ und kulinarische Genüsse von Weißwurst bis Stelze sowie jede Menge Bier und Wein, ehe Kommandant Stefan Schmadlak gegen 20 Uhr alle Fest- und Ehrengäste sowie Sponsoren herzlich begrüßte.

Feierten in Mailberg (v.l.): Josef Scharinger, Petra Brunthaler, Richard Hogl, Britta Bischof, Barbara Gschnitzer und Roman Strobl. Foto: Romana Schuler

Bürgermeister Christoph Hohl führte den offiziellen Bieranstich durch, der selbstverständlich nicht fehlen durfte. Somit war „o'zapft“.

Quasi auf der anderen, westlichen Seite des Bezirks lädt die Freiwillige Feuerwehr Maissau am 30. September ab 18 Uhr zum Oktoberfest in ihrem Feuerwehrhaus. Angeboten werden die Klassiker wie Weißbier vom Fass, Weißwurst und Brezen. Für die Maissauer FF-Kameraden ist es eine Premiere. „Die Idee dazu ist in einer Kommandositzung entstanden. Wir haben uns gefragt, ob wir im Herbst noch irgendetwas machen wollen“, erzählt Kommandant-Stellvertreter Markus Gilli. Vorbilder gab es für die Veranstaltung keine. „Es wird eher ein kleineres Fest für die Ortsbevölkerung mit Bierzeltmusik aus der Dose sein, da es recht kurzfristig entstanden ist“, erklärt Gilli. Tracht ist erwünscht, denn diese trage natürlich zur Stimmung bei.

Weißwürste und Brezn beim Oktoberfest in Gaindorf

Am Tag danach, also am 1. Oktober, veranstaltet das Quartier 35, ein Gastro- und Beherbergungsbetrieb in Gaindorf, ein Oktoberfest mit Frühschoppen. Dort wird „DJ Roadrunner + Tom's jumpin' Jukebox“ auflegen. Weißwürste mit Brezn dürfen in dem alten, umgebauten Vierkanthof nicht fehlen. „Das ist das erste Mal, dass wir ein Oktoberfest veranstalten. Wir überlegten, wie wir das schöne Wetter und unseren Stadl nutzen könnten“, erklärt Inhaberin Sandra Sacchetti.

Der Gasthof wurde erst vergangenes Jahr im Juni eröffnet. Das Kommen in Tracht wurde nicht extra beworben, aber das Personal wird auf jeden Fall entsprechend adjustiert sein.

Übrigens: In Hadres findet jedes Jahr eine Floriani-Wiesn mit Feuerwehrheurigen statt, jedoch schon im August. Die Freiwillige Feuerwehr Gettsdorf veranstaltete 2019 ihr letztes Oktoberfest. Dieses wurde alle zwei Jahre ausgetragen, 2021 ist es aufgrund von Corona entfallen. „Danach gab es Neuwahlen, und das neue Kommando wollte nicht mehr, da der Aufwand zu groß war“, erklärt Gerald Glockner. Ganz verflogen ist die Oktoberfest-Tradition im Bezirk aber doch nicht.

1.300 Gäste O'zapft is' in Mailberg: Bieranstich mit viel Schaum und Humor