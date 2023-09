Warum das Oktoberfest der Stadtmusik Hollabrunn gestorben ist

Vor einigen Jahren veranstaltete die Stadtmusik noch Oktoberfeste, doch das ist mittlerweile Geschichte, wie Obmann Karl-Heinz Jirsa berichtet: „Das hat sich von selbst aufgehört, da sind mehrere Gründe zusammengekommen.“

Als er im Jahr 2017 Obmann geworden ist, gab es kein Oktoberfest mehr. Als Location diente stets die Bernreiterhalle am Mitterweg. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme des Altbürgermeisters wollte die Stadtmusik die Familie nicht belasten. „Einen neuen geeigneten Standort zu finden, ist so gut wie unmöglich“, erklärt der Obmann. Die Stadtmusikanten wollen auf einem Fest musizieren, doch bei den vergangenen Oktoberfesten taten sie alles andere, wie bewirten, nur eben nicht Musik machen. Gespielt haben an diesen Oktoberfesten andere Musikvereine.

Erneut ein Oktoberfest zu veranstalten, wäre auch eine organisatorische Belastung und ein finanzielles Risiko, meint Jirsa. Und ob einen Monat nach der Augustwiesn ein Oktoberfest auf viel Interesse stößt, sei fraglich. „Wenn das Hollabrunner Stadtmarketing jedoch ein Oktoberfest organisiert und Musik braucht, wären wir sofort dabei!“, betont der Obmann.

Die Stadtmusik Hollabrunn spielte vergangenes Wochenende übrigens auf einem Oktoberfest in Eisenstadt.

Auch die Fans der Bar Nuevo in Hollabrunn müssen auf ein Oktoberfest verzichten. „Es hat sich heuer einfach nicht ergeben“, lautet die simple Begründung auf Facebook. 2022 wurde dort im September eine „Hüttengaudi“ gefeiert. Und die im Mai eröffnete Lake Side am Strudelteich macht am 30. September die Luken dicht.