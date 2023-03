Prominente Piloten in pipifeinen Boliden als Blickfang in Retz

Hausherr Alexander Ipp ließ es sich nicht nehmen, die tollen Fahrzeuge und ihre Lenker persönlich zu begrüßen und im Hof des Althofs einzuweisen. Unter den Lenkern der schönen Karossen waren bekannte Namen, wie Rudi Roubinek, Mario Hämmerle, Wolfgang Brandstetter, Otto Plessl. Bürgermeister Stefan Lang begrüßte die Gäste und bestaunte gemeinsam mit vielen Oldtimer-Fans die liebevoll gepflegten Fahrzeuge.

Konditor Felix Wiklicky überraschte den Schauspieler Rudi Roubinek und überreichte ihm ein Julia-Häferl und eine original Julia-Torte. Nach einer kurzen Pause und Labung mit Traubensaft ging es weiter zur Terra Technica in der nahen Excalibur City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Nach weiteren Checkpoints in Weitersfeld, Pulkau, Sigmundsherberg, Fuglau und Horn erfolgte der Zieleinlauf in Eggenburg.

