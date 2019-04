Rudolf Koller vom Oldtimermuseum am Heldenberg lud am Samstag zur Kollerklassik ein. 46 Oldtimerbesitzer, darunter Franz und Martha Miltner aus Großwetzdorf, starteten am Heldenberg. Mit dem Kommentar von Moderator Wolfgang Buchta, dass der Saab 900 Cabriolet das Auto des liebenswerten Außenseiters in amerikanischen Filmen war, erfuhr der Bewerb eine kulturhistorische Komponente. Rainer Kniep aus Stuttgart reiste am weitesten mit seinem „Midget“ nach Kleinwetzdorf an.