Thementag in Retzbach Olivenbäume und kühlendes Grün im Retzer Land

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Hitzewellen mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke: In Retzbach wird gezeigt, wie Anpassung klappen kann. Foto: MVolodymyr, Shutterstock.com

E in Hitzerekord jagt den nächsten. Das große Ganze lässt sich nicht so einfach ändern. Die Devis lautet daher: Anpassen! Dazu lädt die Klimamodellregion Retzer Land zu einem bunten Thementag der Klimawandelanpassung in die Gemeinde Retzbach ein.