Fast wäre ein Retzer auch dabei gewesen

Mit einem Stoßseufzer beantwortete der gebürtige Retzer Johannes Aujesky die Frage, wie knapp er an einem Start bei den olympischen Winter spielen in Peking vorbeischrammte: „Es war ziemlich knapp.“

Dem 27-jährigen Skicrosser hat ein kleines Finale, sprich eine Platzierung zwischen fünf und acht, gefehlt, um in China dabei zu sein. Aujesky kennt den Grund: „Die letzten vier Rennen im Weltcup sind einfach nicht gut gewesen, ich bin selber schuld.“

Will 2026 wieder angreifen: Johannes Aujesky. Foto: privat

Was die ganze Sache doppelt und dreifach bitter macht: Ausgerechnet bei der Olympia-Generalprobe im Skiressort „Secret Garden“ nahe der chinesischen Hauptstadt holte er im November mit Platz sechs sein bestes Weltcupergebnis in dieser Saison. „Das hat gezeigt, dass mir die Strecke dort liegt, aber das Leben geht trotzdem weiter.“

Er wird jetzt vor dem TV die Daumen drücken, das Abschneiden seiner Teamkollegen sei zu vergleichen mit „einer Wunder tüte“. Die Österreicher sind zwar vorne dabei, aber eben nicht ganz vorne. Wie Aujesky selbst: Die vergangenen Wochen und Monate ein ständiges Auf und Ab, zuletzt gab es Ende Jänner im schwedischen Idre Fjäll die Plätze 17 und 26. „Ich bin in der Vorbereitung gut drauf gewesen und bei den Trainings immer vorne dabei. Aber ich muss es in den Rennen besser umsetzen.“

Das Fernziel bleibt Mailand 2026

In dieser Saison stehen noch vier Weltcups am Programm, unter anderem der Heim-Weltcup auf der Reiteralm. Das Ziel ist klar: „Endlich einmal ins Finale.“ Fernziel bleiben die nächsten Winterspiele 2026 in Mailand: „Das spielt im Kopf natürlich eine große Rolle.“

