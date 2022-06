Singende Trauben rockten das Buchberg-Sportstadion in Obritz

Werbung

Im Buchberg-Sportstadion fand ein bemerkenswertes Open-Air-Konzert mit „The Singing & Playing Grapes“, dem Jugendchor des Gesang- und Musikvereins Untermarkersdorf, statt.

Bei dieser Veranstaltung trat der Chor gemeinsam mit seiner „Band“ auf. Zahlreiche Jugendliche und jung gebliebene Konzertbesucher waren gekommen und warteten mit großer Spannung darauf, die Präsentation unter der Leitung von Marie Anna Wolf zu sehen und zu hören. Unter den Gästen waren der Haugsdorfer Bürgermeister Andreas Sedlmayer und der Untermarkersdorfer Ortsvorsteher Andreas Kornherr.

Nach der Begrüßung durch Vereinsobfrau Andrea Seidl übernahm Elisabeth Hawle die Moderation der musikalischen Darbietungen. Zu hören waren echte Ohrwürmer wie „Eye of the Tiger“ oder „Somebody to Love“. Mitsingen und mittanzen war erlaubt und sogar erwünscht. Zunächst war das Publikum noch etwas verhalten, aber spätestens bei „Aber bitte mit Sahne“ kam tänzerischer Schwung in die Konzertbesucher. Singen und Tanzen sind genau die beiden Dinge, die Freude in unser Leben bringen – da können auch ein paar Regentropfen nicht stören.

Das Gesangsensemble „The Singing Grapes“ wurde im September 2011 mit Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Region gegründet. Knapp zwei Jahre später, im Mai 2012, kam es zur Zusammenlegung mit dem Gesang- und Musikverein (GMV) Untermarkersdorf.

