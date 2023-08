Open-Air-Spektakel Tausende strömten wieder in Eggendorfs Steinbruch-Arena

Mario Liewald, Franz Kloiber, Richard Hogl, Bianca Klepp und Andreas Schwingl vor der Bühne in der Eggendorfer Steinbrucharena. Foto: Günter Rapp

D ie legendäre Steinbruch-Party nahe der Maissauer Ortsgemeinde Eggendorf am Walde lockte am zweiten August-Wochenende wieder tausende Besucher an.

Bereits einen Tag vor der Steinbruch-Party kamen die Gäste in Scharen zum Oldie-Abend. Bei freiem Eintritt ließen sich die Fans der Open-Air-Stimmung von „just4music“ begeistern. „Der traditionelle Oldie-Abend lockte schon in den letzten Jahren mehr Bersucher an als die Party selbst“, weiß Andreas Schwingl. Der Eggendorfer Feuerwehrkommandant und Chef des Feuerwehrabschnitts Ravelsbach sorgt seit Jahren mit seinem Team der Feuerwehr für die Organisation des Festes. Nicht so einfach, Helfer zu finden ... Mit Personalmangel - ähnlich wie in der „herkömmlichen“ Gastro und vielen anderen Branchen - hatten auch die Eggendorfer Veranstalter zu kämpfen. Dennoch konnte Schwingl mit seinen Stellvertretern Mario Liwald und Bianca Klepp am Ende wieder ausreichend Helfer organisieren. Zum Oldie-Abend konnten sie alle übrigens unter vielen anderen den Landtagsabgeordneten Richard Hogl und dessen Partnerin Maria Kappe sowie Maissaus Bürgermeister Franz Kloiber willkommen heißen. Das wiedergekehrte Sommerwetter sorgte zudem für eine erkleckliche Zahl an Campern. Für diese Gäste gab es zwei Tage Partystimmung pur. „Sanny Deejay“ und „Danny Grand“ sorgten am Samstagabend für heiße Musik im Steinbruch. Die weit über Niederösterreichs Grenzen hinaus bekannte Naturkulisse mit einzigartigem Flair lockt seit Jahren tausende Partybegeisterte mit coolen Beats.