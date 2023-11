Drah di ned um, schau, schau, die böse Hex geht um

Wenn es eine Hexe gibt, die so gut wie jeder kennt, dann ist es die mit dem Knusperhäuschen. Die Gebrüder Grimm haben sie mit ihrer Märchensammlung bekannt gemacht. Der deutsche Komponist Engelbert Humperdinck hat daraus eine Oper gemacht. Diese gehört heute zum festen Repertoire aller großen Opernhäuser und wird häufig in der Adventzeit gespielt. Die Rede ist natürlich von „Hänsel und Gretel“. Am 25. November um 14.30 und 16.30 Uhr ist die Märchenoper im Kulturhaus Breitenwaida in einer ganz besonderen Version zu erleben, als Kinderoper für die ganze Familie.

„In einer lebendigen Umsetzung wird dieses Werk in Breitenwaida präsentiert"

„In einer lebendigen Umsetzung wird dieses Werk in einer gekürzten und für kleines Ensemble adaptierten Fassung in Breitenwaida präsentiert", kündigt Silvia Reiß an, die im Rahmen der Kulturinitiative für das Zustandekommen der Aufführungen verantwortlich zeichnet und selbst ihren musikalischen Beitrag an der Violine leisten wird. Dabei wird sie von Streicherin Paula Rahbari unterstützt. Das kleine „Orchester“ komplettieren Klarinettistin Barbara Haslinger und Lorenz Haller am Cello.

Dass es sich bei der Aufführung um etwas Besonderes handeln könnte, deutet auch die auf den ersten Blick ungewöhnliche Besetzung an. Bernadette Eliskases-Tuzar kennen viele als vorzügliche Pianistin, aber als „Gretel“ hat sie wahrscheinlich auch in der eigenen Familie noch keiner gesehen. „Hänsel“ wird von Doria Heichinger gespielt werden und mit Cornelia Gehrings „Sandmännchen“ hat sich eine neue Figur in das Märchen geschmuggelt. Auch die Doppelbesetzung der Hexe und der Mutter (Lilli Wohlmann) macht hellhörig. Also dann: „Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“