Der Göllersdorfer Hauptplatz war live on air

Wie läuft so eine Radiosendung eigentlich genau ab? Wer sich das genauer ansehen wollte, hatte dazu am Mittwoch (2. 8.) die Möglichkeit; da machte nämlich der Sommertour-Bus des ORF Station am Göllersdorfer Hauptplatz. Die Göllersdorfer fragten Tanja Karssemeijer über ihren Job und das Radiomachen aus, die Moderatorin selbst holte zahlreiche Interview-Gäste vors Mikrofon. Darunter war etwa Weinbauvereins-Obmann Florian Neunteufl, der über den Genuss von Wein und Heurigenschmankerln sprach und jene Winzer in den Fokus rückte, die am Nachmittag für das leibliche Wohl der Besucher sorgten.

Mit Bio-Bäuerin Alexandra Mattes unterhielt sich die Moderatorin über ihre Aktivitäten als Seminarbäuerin und Kräuterpädagogin. Mattes sprach außerdem über ihr Engagement für die „Schule am Bauernhof“. Dabei bringt sie Kindern Wissenswertes über die heimische Landwirtschaft und die Produktion von Lebensmitteln näher.

Die Blasmusikkapelle Göllersdorf durfte sich ebenfalls präsentierten und spielte den Marsch „Schloss Schönborn“ des Göllersdorfers Franz Grobauer auf. Kapellmeister Dominik Sommerer erzählte vom 50-jährigen Jubiläum der Kapelle, das kürzlich ganz groß gefeiert wurde.

Ausschnitte des Sommertour-Halts in Göllersdorf waren schließlich auch am Abend in der Sendung „Niederösterreich heute“ zu sehen – Thomas Koppensteiner und Missy May erkundeten Göllersdorf. In der Großstelzendorfer Kellergasse erfuhren die beiden von Bio-Bäuerin Mattes alles über heimische Wildkräuter, mit den Bergauer Bergbullen unternahmen sie eine Ausfahrt ins Viendorfer Weingebirge.