Erstes Projekt vom Retzer Roof-Top-Team

„Das Roof Top Sgrafit“ – noch immer wird gespannt auf die Eröffnung der spektakulären Bar am Retzer Hauptplatz durch den Hollabrunner Gastronomen Jürgen Authried gewartet. Im Sommer sollte es so weit sein. Einstweilen lassen Authried und das neue, ebenfalls noch nicht eröffnete Sgrafit Hotel, mit einem Osterheurigen am Altenberg mit Kunsthandwerksmarkt aufhorchen.

Drei Tage wird von 31.3. bis 2.4. zum Winzerhaus Altenberg zu einem Ostermarkt mit regionalen Ausstellern eingeladen: am Freitag ab 16 Uhr (mit Food Truck, Musik, Luftburg, Heurigenbetrieb); am Samstag ab 10 Uhr (mit Frühstücksbrunch im Weingarten, Food Truck, Luftburg, Heurigenbetrieb ab 17 Uhr, Musik ab 20 Uhr) sowie am Sonntag von 10 bis 19 Uhr (Frühstücksbrunch, Luftburg, Heurigenbetrieb und Musik ab 14 Uhr).

Shuttle vom „sgrafit apartement“ zum Altenberg

Vier weitere Termine – am Sonnwendwochenende, Cocktail-Abende im Juli und zum Weinherbst – sollen folgen. „Einen schöneren Blick über Retz gibt es nicht“, sagt Authried. Auch wenn auf die Eröffnung des „sgrafit hotels“ am Hauptplatz aufgrund von behördlichen Auflagen ebenfalls noch gewartet werden muss: „Die sgrafit apartements bieten bereits eine Übernachtungsmöglichkeit“, wirbt der Organisator. Von dort soll ein Shuttle zum Altenberg eingerichtet werden.

Wann seine Rooftop-Bar in Retz nun tatsächlich eröffnet wird, will Authried nun nicht vorhersagen, nachdem zwei avisierte Eröffnungstermine nicht gehalten haben. Vom Projekt ist er aber nach wie vor überzeugt: „Das wird eine Riesenbereicherung.“ Ähnlich verhält es sich mit dem seit zwei Jahren von der Immobilienfirma Fawe angekündigten Hotel im Sgraffitohaus. Dem Vernehmen nach wird daran gearbeitet, alle behördlichen Hürden, die sich aufgetan haben, zu meistern. Noch heuer soll das gelingen.

