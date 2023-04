Osterkonzert & Lesung Warten auf Auferstehung: Die Stimmtoniker in Hollabrunn

Lesezeit: 2 Min BK Belinda Krottendorfer

Sangen mit engelsgleichen Stimmen: Andrea Binder, Gabi Suchy, Kurt Kren, Andreas Gleiß und Josef Aigner. Foto: Belinda Krottendorfer

D as A-capella-Quintett „Stimmtoniker“ veranstaltet am Palmsonntag ein Konzert mit Lesung in der Pfarrkirche Hollabrunn.