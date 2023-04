Weinhoheit auf Unterretzbacher Grea gesichtet

Vorweg sei festgehalten: In Unterretzbach geht man „auf die Grea“ und sagt nicht, wie heute auf vielen Plakaten zu lesen ist „in die Grean gehen“.

Ursprünglich kommt das Brauchtum aus dem Pulkautal. Aus einer Zeit, wo die Lese viele Helfer, größtenteils aus der Verwandtschaft, aber auch zusätzliche Taglöhner verlangte. Das Einbringen der Trauben war mühsame Arbeit. Die Ernte in niedrigen Stockkulturen und das Austragen mit schweren Holzbutten hat einiges abverlangt. Dabei war die Verwandtschaft gerne gesehen. Die Entlohnung entfiel bei den eigenen Leuten und Taglöhner bekamen oft auch nur Speis und Trank bei der Arbeit und einen Kübel Trauben mit nach Hause.

Die Grea begann im Pulkautal als „Danke“ für die Lesehelfer

Um Ostern konnte der Winzer erstmals beurteilen, wie sich der Wein entwickelte. Dazu kam auch, dass das größte Fest der Christen, das Osterfest, ein Zweitagesfest ist. Und dadurch war der Ostermontag im Weinbau kein Arbeitstag.

So nahmen sich die Weinbauern Zeit und luden als Dankeschön die Lesehelfer zur Weinverkostung und zu einer deftigen Osterjause ein. Bei schönem Wetter war es vor dem Presshaus gemütlicher und wärmer als im Keller. Dazu wurden Tisch und Bank ins Freie, also ins Grüne, getragen.

Vizeweinkönigin besuchte die Unterretzbacher Winzer

In Unterretzbach gibt es die Grea seit 1989 und ist der Initiative von Hubert Schleinzer zu verdanken. Und so laden die Winzer seit mehr als 30 Jahren noch immer am Ostermontag zu ihren Kellern ein. Als Besonderheit geschieht dies jährlich abwechselnd in vier verschiedene Kellergassen und Plätze des Ortes. Hier sind die Gäste herzlich eingeladen, den jungen Wein und natürlich auch reifere Jahrgänge zu kosten.

Vizeweinkönigin Katharina Baumgartner besuchte heuer die Veranstaltung in Unterretzbach und ließ es sich nicht nehmen, so manche Spezialität der Winzerfamilien zu verkosten.

Heuer war auch der ORF mit einem Kamerateam anwesend und wird über die Tradition der Grea berichten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.