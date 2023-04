In Kammersdorf erklingt eine Komposition für Könige

Für den Ostergottesdienst am 4. April 1779 im Salzburger Dom komponierte Wolfgang Amadeus Mozart wahrscheinlich die Messe in C-Dur. Jedenfalls datierte er die Partitur auf den 23. März 1779, womit er vermutlich die Fertigstellung des Werks bezeichnete. Unmittelbar nach Mozarts Tod wurde die Messe zur bevorzugten Komposition für Gottesdienste bei Kaiser- und Königskrönungen, daher auch der Name „Krönungsmesse“.

Am Ostersonntag (9. April) um 10 Uhr ist diese Messe als Hochamt mit Solisten, Chor und Orchester in der Pfarrkirche Kammersdorf zu hören. Drei Jahre musste pausiert werden, man kann also davon ausgehen, dass Hubert Schiesser und sein Chor mit größter Motivation ans Werk gehen werden. Alfred Tuzar wird mit dem Kammerorchester Hollabrunn seinen Beitrag für ein „musikalisch zutiefst beglückende Ostererlebnis“ leisten. Neben der Messe werden auch Mozarts „Tantum ergo“, KV 197 und das „Regina coeli laetare“ von Ferdinand Schubert erklingen.

