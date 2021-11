Panflötenkonzert abgesagt: "Folgen Empfehlung der Experten"

In zwei Etappen, um 17.30 und 19.30 Uhr, hätten die beiden Virtuosen auftreten sollen. Im Pfarrzentrum hätte das Kiwanis-Café zum geselligen Zusammensein eingeladen. Aber: "Nach zahlreichen Besprechungen und Überlegungen sind wir heute zum Entschluss gekommen, unser geplantes Konzert abzusagen", vermeldete Annemarie Mittermayr, amtierende Präsidentin des Kiwanis-Clubs Hollabrunn-Freyja, am Mittwoch. Man habe ein sehr sicheres Präventionskonzept ausgearbeitet, wolle jedoch der Empfehlung der medizinischen Fachexperten folgen, Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken, um bestmögliche Bedingungen in unserem Gesundheitssystem zu erhalten.

"Als gemeinnütziger Verein ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und mit gutem Beispiel voranzugehen", sagt Mittermayr und ergänzt: "Wir freuen uns schon jetzt auf unser nächstes Panflötenkonzert, auch wenn wir aufgrund der aktuellen Covid-Situation noch keinen Ersatztermin nennen können."