Ravelsbachs Bürgerpark wurde bei Kaiserwetter zum „Olympia-Stützpunkt“

Unter anderem hieß es „Sei dabei bei der Polizei“ oder „Lösche das Feuer“ - Stationen, die von der örtlichen Polizeiinspektion und den Feuerwehren der Großgemeinde Ravelsbach betreut wurden. Beim SV Ravelsbach wurde die Torschusstechnik geübt, bei der Jugend-Deutschmeisterkapelle Ravelsbach wurden Instrumente erraten.

Auch die „Tut gut!“-Gesundheitsvorsorge des Landes sowie die Kinderwelt NÖ boten eigene Stände, der Verein SPORT.leben eine Tanzeinheit und der veranstaltende Verein ravelsbach.kultur hatte Dosenschießen und Gleichgewichtsübungen im Repertoir.

„Danke an 130 teilnehmende Kindern und an die teilnehmenden Organisationen, welche das Fest überhaupt möglich machten. So war das Park- und Spielefest wieder ein voller Erfolg“, freute sich Obmann Stefan Zwinz. Und weiter: „Dass wir mit diesem Fest auch beim Schmidataler Ferienspiel integriert sind, zeigte sich an den Besuchenden, welche zu einem großen Teil aus den Nachbargemeinden zum Fest anreisten.“

Ravelsbachs Bürgermeister Walter Schmid und Johannes Roch seitens des Hauptsponsors, der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG, machten sich vor Ort ein Bild vom Fest und testeten selbst die eine oder andere Station.