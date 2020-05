„Sie möchte unabhängig sein und hat gesagt, dass die Maßnahmen der Bundespartei der ausschlaggebende Grund sind.“ Christian Lausch, FPÖ-Bezirkschef und Nationalratsabgeordneter, hat einen personellen Verlust zu beklagen: Irene Jahodinsky, eben erst für die FPÖ in den Ziersdorfer Gemeinderat eingezogen, hat den Freiheitlichen den Rücken gekehrt.

Die Zusammenarbeit sei zuletzt schon schwierig gewesen, dennoch sei das zwischenmenschliche Verhältnis innerhalb der Bezirkspartei in Ordnung, schilderte Lausch im NÖN-Gespräch am Montag. Er selbst habe relativ spät von Jahodinskys Plänen erfahren. Danach habe er ein langes Gespräch mit der Gemeinderätin geführt; die sich nicht von ihrem Weg abbringen ließ.

„Es ist natürlich nicht schön, einen solchen Schritt so kurz nach der Konstituierung des Gemeinderats zu setzen“, seufzt Lausch. Dass die Ziersdorferin angeblich schon Anfang Jänner mit einem Abschied von der FPÖ spekuliert hatte, sei ihm nicht bekannt gewesen. Der Parteiaustritt sei allerdings kein Hindernis für eine Zusammenarbeit. „Wir sind ja als Freiheitliche und Unabhängige benannt. Rudolf Grötzer in Guntersdorf zum Beispiel war auch noch nie Parteimitglied“, schildert Lausch, der keinen Groll hegen will. „Wir sehen sie nach wie vor als unsere Gemeinderätin.“

Ob Jahodinsky das auch so sieht? Am Montagabend wollte sie sich nicht zu ihrem Abschied äußern. Nur so viel: Sie wolle künftig als „wilde Gemeinderätin“ aktiv sein.