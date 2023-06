Erneut Bestnoten für die Geburtshilfe in Hollabrunn

Aushängeschild des Klinikums Hollabrunn ist einmal mehr die Geburtshilfe als bestbewertete Geburtshilfestation in Häusern unter 300 Betten – mit satten 98,7 Punkten. Eine weitere Urkunde gab es außerdem für die Geburtshilfe als am zweitbesten bewertete Station der Kategorie „Akutkrankenanstalten“. Urkunde Nummer drei gab es für das gesamte Klinikum Hollabrunn für den besten Rücklauf in der Kategorie „Akutkrankenanstalten“ (71,3 Punkte).

Die guten Bewertungen seien keine Selbstverständlichkeit und nur durch die engagierten Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patienten sorgen, möglich, betonte der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Von 1. September bis 30. November 2022 haben rund 25.000 Patienten an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur teilgenommen und Feedback abgegeben. Mit durchschnittlich 94,9 von 100 möglichen Punkten seien die Ergebnisse für das Jahr 2022 wieder überdurchschnittlich gut. Insgesamt wurden 41 Urkunden vergeben.

Die Rückmeldungen der Patienten seien ganz wesentlich, um sich als Organisation laufend weiterzuentwickeln. Beispielsweise sei verstärkt Augenmerk auf die Information der Patienten über Ansprechpartner, geplante Pflegemaßnahmen und Therapien gelegt worden. „Auch die Abläufe in der Notaufnahme wurden evaluiert und optimiert“, erklärt Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die nächste Befragung in den NÖ Kliniken wird ab 1. September 2023 wieder für drei Monate stattfinden.