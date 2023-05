Pflegeheim-Direktorin jetzt nicht mehr in Doppelfunktion

Neuer kaufmännischer Direktor im PBZ Tulln ist seit 1. Mai 2023 Gregor Kopa. Er war bisher im Haus der Barmherzigkeit /Urbanusheim in Poysdorf tätig. Die bisherige Direktorin Regina M. Berger hatte schon zu Beginn des Jahres in Doppelfunktion die Leitung des PBZ Hollabrunn übernommen, wo sie bereits vor ihrem Arbeitsbeginn in Tulln (Herbst 2019) tätig war. Sie hat sich aufgrund der Nähe ihres Wohnortes zu Hollabrunn für eine Rückkehr entschieden.

Im Rahmen der Bereichsleiter-Besprechung Anfang Mai überreichte Regina M. Berger nun offiziell den Schlüssel an ihren Nachfolger, der auf viele Jahre der Erfahrung als Manager und Prokurist im Pflegebereich und als Heimleiter zurückblicken.

Mit einer großen Torte wurde Regina M. Berger, die im Land um Hollabrunn lebt, im PBZ Tulln verabschiedet. Foto: PBZ Tulln

