Behördliche Teststraße in Schöngrabern: 200 kamen am ersten Tag

Während die Bezirks-SPÖ und Bürgermeister Herbert Leeb (ÖVP) jubelten, dass in Schöngrabern eine behördliche Teststraße eingerichtet werden konnte - sie ist seit 21. Februar in Betrieb -, kam von der Bürgerliste „Team – Gemeinsam für Grabern“ heftige Kritik: Der Standort sei schlecht gewählt, da er sich direkt neben dem Kindergarten und ganz in der Nähe der Volksschule befinde. Zudem sei der Ort viel frequentiert, da auch Gemeindeamt, Wirtshaus, Bäcker und Frisör in unmittelbarer Nähe sind.

Bürgermeister kann Kritikpunkt nicht nachvollziehen

„Die ständige Parkplatznot ist allgemein bekannt“, ist auf der Facebook-Seite des Teams zu lesen. Durch die Teststraße steige das Verkehrsaufkommen, die Sicherheit der Kinder sei gefährdet. Auch, dass Corona-Erkrankte sich nun im Zentrum von Schöngrabern aufhalten sei bedenklich. In anderen Orten seien Teststraßen auf ehemaligen Fabriksgeländen oder neben Veranstaltungshallen zu finden.

„Die Kinder sind vor 8 Uhr in der Schule, die Teststraße sperrt um 8 Uhr auf, darum kann ich diesen Kritikpunkt nicht nachvollziehen“, sagt Leeb auf NÖN-Nachfrage. Das hohe Verkehrsaufkommen sei zum Teil hausgemacht, weil viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen würden.

Leeb selbst habe am Montag um 9 Uhr das Gemeindeamt verlassen. „Da waren noch einige Parkplätze frei“, sei ein Verkehrschaos ausgeblieben.

Bezirkshauptmann hat keine Bedenken wegen des Standorts

Das Team schlug alternative Räumlichkeiten vor, etwa neben der Feuerwehr Mittergrabern oder die Gemeindehäuser Obersteinabrunn oder Obergrabern. „Manche dieser Räumlichkeiten verfügen nicht einmal über eine Heizung. Da sieht man, wie ernst es ihnen mit dem Finden von Alternativen ist“, kontert der Bürgermeister. Ihm sei überwiegend Kritik aus den Reihen der Oppositionspartei bekannt, abgesehen davon haben nur noch ein, zwei Bürger ihren Unmut geäußert.

Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss hat jedenfalls keine Bedenken, was den Standort betrifft. Er kenne einige Teststraßen, die im Zentrum liegen, da habe es noch nie Probleme gegeben.

Bezirks-SPÖ rückte zum Lokalaugenschein aus

„Man muss das Ganze ein paar Tage beobachten und dann evaluieren“, sagt Elke Stifter. Die Bezirksfrauenvorsitzende (SPÖ) war mit Stefan Hinterberger die treibende Kraft, eine behördliche Teststraße in den Bezirk zu holen. Sollte es in der Früh wirklich ein Verkehrschaos geben, könne man die Öffnungszeiten der Teststraße um eine Stunde nach hinten verschieben. Diese ist aktuell von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Stifter machte sich noch am Montag (21.2.) selbst ein Bild: Sie besuchte gemeinsam mit Hinterberger, dem stellvertretenden Bezirkschef der SPÖ, die Teststraße in Schöngrabern. „Wir haben uns bei den Mitarbeitern und jenen der Gemeinde mit Krapfen für ihren Einsatz bezüglich der Teststraße bedankt“, sagt Hinterberger. Mit dabei war auch der Abgeordnete zum Nationalrat Rudolf Silvan, der in Schöngrabern einen Stopp auf seiner Reise ins Waldviertel einlegte.

Rund 200 Personen wurden am ersten Tag getestet

Laut den Mitarbeitern verlief der erste Tag reibungslos, trotz des großen Andrangs: Über 200 Personen haben die Teststraße am Montag, nach vorheriger behördlicher Anordnung, besucht, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen.

„Wir sind froh, dass alles so super funktioniert hat“, ist Stifter hörbar erleichtert. Die Roten trafen auf ein „sehr motiviertes Team“. Die Bezirksfrauenvorsitzende ist glücklich, dass die behördliche Teststraße gleich am ersten Tag so gut angenommen wurde und es keine Probleme gab.

Die behördliche PCR-Teststraße ist im Festsaal der Marktgemeinde Grabern (Schöngrabern 172) zu finden.

Getestet wird nach behördlicher Anweisung sieben Tage die Woche von 8 bis 16 Uhr.

