Goldene Honigwabe: Gruscher hat den besten Met im Land

Im Zuge der Bio-Messe Wieselburg wurden erstmals die Honigwaben in Gold vergeben. „Das war auf vielfachen Wunsch der Imker, die damit schon im Weihnachts- und Wintergeschäft mit ihren Prämierungen marketingtechnisch werben können“, weiß Moderator und Biorama-Herausgeber Thomas Weber.

Den Juryvorsitz übernahm Landesimkerverbandsobmann Josef Niklas. 1.284 Proben von 622 verschiedenen Produzenten aus allen Bundesländern und dem benachbarten Ausland waren heuer eingereicht worden. Dabei hatte es auch drei neue Kategorien (Gebirgshonig, sonstige reinsortige Honige und Honig-Tauhonig) gegeben.

Von den 19 Goldenen Honigwaben gingen jeweils zwei an die Bundesländer Wien, Tirol und Vorarlberg, vier in die Steiermark und gleich sieben Auszeichnungen nach Niederösterreich. Und zum Drüberstreuen kommt auch der „Imker des Jahres 2022“ aus Niederösterreich: Gertraud und Franz Aigner aus Waidhofen/Ybbs dürfen sich über diesen Titel freuen.

Im Bezirk Hollabrunn waren die Imker ebenfalls erfolgreich mit dabei. Medaillen gab’s für die verschiedenen Honig-Variationen 13 Mal in Gold, sechs Mal in Silber und drei Mal in Bronze. Über einen besonderen Erfolg freut sich Johann Gruscher jun. aus Peigarten: Er holte sich „Die goldene Honigwabe 2022/23“ in der Kategorie Met Klassik mit 12,5 %.

Vielfältigkeit lässt sich sehen

„Beim einzigen nationalen Honigwettbewerb wird vor allem deutlich, wie vielfältig das Angebot von österreichischem Qualitätshonig ist“, freut sich Verbandsobmann Niklas, dass mehr als die Hälfte der diesjährigen Einsendungen mit Gold ausgezeichnet werden konnten. Das sei einerseits auf die gute Arbeit der Imker, andererseits auf das gute Honigjahr zurückzuführen.

Die vielen verschiedenen Sorten, wie Akazien-, Alpenrosen-, Sonnenblumen- oder der würzige Gebirgshonig, begeistern die Konsumenten jedes Jahr mehr.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.