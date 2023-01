Zellerndorf verabschiedet sich von "Gisi's Laden"

Am vergangenen Donnerstag trafen einander Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und Bettina Heinzl, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) Hollabrunn, sowie Bürgermeister Markus Baier im Gisi’s Laden in Zellerndorf. Einerseits um der Jubilarin zum 60. Geburtstag zu gratulieren, andererseits, um ihr für ihre Leistung als Nahversorgerin herzlich zu danken.

Gisela Nödl war 2014 durch die Schließung der Schlecker-Filiale in Retz und dem damit verbundenen Arbeitsplatzverlust gezwungen, sich beruflich neu zu orientieren. Dabei bot sich ein Geschäftslokal unter der Zellerndorfer Polizei an. Durch die Beharrlichkeit und die Freundlichkeit der Geschäftsfrau gelang der Sprung in die Selbstständigkeit – mit Werkzeug, Bastel- und Schreibmaterial bis hin zu Geburtstagsgeschenken und Haushaltsartikeln.

„2018 Jahr ergab sich die Gelegenheit, das Angebot mit dem Lebensmittelhandel zu erweitern und so wurde auch der Geschäftsname auf ,Nah und Frisch Gisi’s bunter Laden‘ erweitert“, erklärt die Unternehmerin. Stolz zeigt Nödl auf Bilder von der Fünfjahresfeier. Nach acht Jahren im Dienst ihrer Kunden hat sie nun die Möglichkeit, in die Pension zu gehen, und wird Gisi’s Laden mit 31. Jänner 2023 schließen.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, meint Gisela Nödl. Es sei ihr gelungen, durch die unsichere Zeit der Pandemie zu kommen, doch die hohen Energiepreise machten ihr zuletzt große Sorgen. „Sehr vermissen werde ich auch die tägliche Kaffeerunde.“

Durch das Freiwerden des Lokals, das im Gemeindebesitz steht, soll es als Ausweichlokal während des bevorstehenden Umbaus des Gemeindeamts dienen.

