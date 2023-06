Bürgermeister-Nachfolge: „Es wird eine große Herausforderung“

„Mit vier Jahren als Bürgermeister war ich sicherlich nicht der am längsten Dienende in diesem Amt, aber schon jetzt reicher an Jahren als manch andere.“ Mit diesem Satz in der Aussendung „Pernersdorf Aktuell“ kündigte ÖVP-Bürgermeister Johann Kettler seinen Rücktritt an. Er wolle das Amt in jüngere Hände legen; sehr viel Jüngere: Florian Hofmann wird sich am 10. Juli zur Wahl des Bürgermeisters stellen. Kettler ist Jahrgang 1957, Hofmann ist 24 Jahre jung.

Als Grund für seinen Rücktritt gibt der scheidende Gemeindechef seine Erkrankung an, „die nur sehr langsam etwas besser zu werden scheint“. Kettler will seinem Team mit dieser Entscheidung die Möglichkeit geben, sich neu aufzustellen, um „mit neuem Schwung“ für die Gemeinde arbeiten zu können.

Die Gemeindeordnung ist wie die Bibel, die liest man auch nicht in einem durch, da schlägt man nach ...“ Bürgermeister-Kandidat Florian Hofmann

„Mir liegt viel an unserer Gemeinde und an der Region“, erklärt der 24-Jährige im NÖN-Gespräch, weshalb er in jungen Jahren schon Verantwortung für eine ganze Gemeinde übernehmen will. Der Pernersdorfer ist Landwirt, wurde nach seinem Schulabschluss Obmann der Landjugend, von der Bezirksebene sei er dann in die Landesebene geschlittert. „Und da ist dann die Gemeindepolitik auf mich aufmerksam geworden“, erinnert er sich, wie er in den Gemeinderat gekommen ist. Sein Antrieb sei auch da schon gewesen, dass er seine Gemeinde voranbringen möchte. „Außerdem bin ich familiär vorbelastet“, schmunzelt er. Hofmanns Vater sitzt seit 20 Jahren im Pernersdorfer Gemeinderat.

„Es wird sicher eine große Herausforderung. Aber der stellen wir uns und wir werden sie meistern“, ist Hofmann überzeugt. Denn nicht nur Kettler hat sein Amt zurückgelegt. Als er seinen Rückzug innerhalb der ÖVP bekanntgab, habe auch der aktuelle Vizebürgermeister Norbert Bauer seine Funktion zur Verfügung gestellt. Auf einen erfahrenen Vize-Gemeindechef kann Hofmann also nicht zählen, aber: „Eine große Stütze sind unsere Gemeinde-Mitarbeiter, die alle schon sehr erfahren sind“, weiß der Bürgermeister in spe. Auf Bauer soll übrigens Daniela Brunner als Vizebürgermeisterin folgen.

Bürgermeister in spe streckt Hand zur Zusammenarbeit aus

Ein konkretes Bürgermeister-Vorbild habe er nicht. „Ich schau mir vieles an und such' mir dann von überall das Beste aus“, erklärt Hofmann, dass das Zuhören für ihn sehr wichtig sei. Wie firm ist er, was die Gemeindeordnung betrifft? „Die Gemeindeordnung ist wie die Bibel, die liest man auch nicht in einem durch, da schlägt man nach“, schmunzelt er.

Viele Berührungspunkte hatte der bisherige Gemeinderat mit der SPÖ, die mit sieben Mandaten im Gemeinderat vertreten ist (ÖVP: 12) noch nicht. „Meine Hand ist aber ausgestreckt“, ist ihm eine Zusammenarbeit im eigenen Team und mit den Roten wichtig. Denn er ist überzeugt: Gerade auf Gemeindeebene gehe es nur gemeinsam. Darum will er Ideen und Projekte im Vorfeld mit allen ausdiskutieren, im Gemeinderat wünscht sich der 24-Jährige Einigkeit.

Hofmann war bisher nicht nur im familiären Betrieb tätig, sondern auch in einem weiteren Weinbaubetrieb als Vorarbeiter. „Diese zweite Stelle habe ich jetzt gekündigt, damit ich mich voll auf das Amt als Bürgermeister konzentrieren kann.“

Dass manche Bürger noch skeptisch sind, dass ein so junger Mensch bereits Bürgermeister werden will, versteht Hofmann. „Ich wünsch' mir trotzdem, dass sie Vertrauen in die Jugend habe. Wir werden das Beste aus der Situation machen.“