Johann Kettler: „Corona hat die Gesellschaft verändert“

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Die NÖN sprach mit Bürgermeister Johann Kettler über seine Projekte und Ziele in der Marktgemeinde Pernersdorf.

NÖN: Wie beurteilen Sie die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie?

Kettler: Von Gemeindeseite hat es uns nicht so betroffen, wir haben das Testzentrum in Haugsdorf gehabt und mussten nur einmal im Monat die Organisation übernehmen. Ins Gemeindeamt konnte man aber nicht mehr einfach so hineingehen. Die Leute mussten anklopfen, und es wurde nur noch über einen Sichtschutz kommuniziert.

Was hat Sie persönlich am meisten betroffen?

Kettler: Es gab plötzlich keine Feste mehr. Mit der Maskenpflicht und dann vor allem mit der Impfpflicht ist es zu einer Spaltung in der Bevölkerung gekommen, die bis heute spürbar ist. Es gibt immer noch einige, die mit der Maske unterwegs sind, weil sie Angst vor einer Ansteckung haben. Was mich stört, ist der Gruß mit der Faust – das gefällt mir nicht. Genauso wenig mag ich aber auch eine sogenannte Bussi-Bussi-Gesellschaft. Insgesamt muss ich sagen, Corona hat die Gesellschaft schon massiv verändert und zu großen Einschnitten geführt.

Welche Projekte wurden in den Monaten abgeschlossen?

Kettler: Wir haben mehrere Erholungsräume geschaffen, wie etwa den Pulkauweg saniert, mit Bänken ausgestattet und 50 Obstbäume gepflanzt. Der Weg ist nicht fürs Radfahren gedacht, sondern fürs Spazierengehen. Wir haben auch das alte, circa 1.000 Quadratmeter große Biotop in Pfaffendorf vom Schilf befreit und dort einen Ruheplatz mit Bank eingerichtet. Schwimmen darf man dort nicht, auch Fische dürfen dort nicht ausgesetzt werden. Außerdem haben wir in der Marktgemeinde fünf Linden gesetzt, ein Lindenbaum kostet 1.200 Euro. Wir sind eine „Natur im Garten“-Gemeinde und haben einen Mitarbeiter auf Schulung geschickt, um uns in dieser Hinsicht als Gemeinde zu verbessern. Wir bekommen auch noch 13 Obstbäume von „Natur im Garten“ – da gab es eine Aktion von „Fitmarsch“ – und für jeden Teilnehmer erhält die Gemeinde einen Baum. Über den Sommer haben wir drei zusätzliche Mitarbeiter engagiert, die hauptsächlich für die Ortspflege zuständig sind. Wir haben Mistkübel für Hundesackerl vor allem auf neuralgischen Plätzen in den Siedlungen aufgestellt. Das Leeren der Mistkübel ist aber leider keine angenehme Sache.

Welche Projekte sind noch in Arbeit?

Kettler: Ein großes Projekt ist der Geh- und Radweg zwischen Peigarten und Pfaffendorf. Es geht dabei weniger darum, Radwege für touristische Zwecke zu schaffen, sondern darum, die lokalen Verbindungen zwischen den Katastralgemeinden zu verbessern, wie die Wege zum Gemeindeamt, Kindergarten, zur Post und zum Arzt. Die Kosten belaufen sich auf 350.000 Euro, davon sind 50 Prozent durch Förderungen abgedeckt. Ein weiteres wichtiges Projekt in Arbeit ist, den Leitungs- und Kanalkataster zu erfassen. Ragelsdorf ist bereits fertig. Derzeit wird in Pernersdorf gearbeitet. Die Gesamtkosten betragen 200.000 Euro. Der Kinderspielplatz in Peigarten wird gerade saniert. Und am Friedhof in Peigarten und Pfaffendorf schaffen wir je sechs Urnengrabstätten.

Wie steht es mit dem Gemeindebudget?

Kettler: Trotz dieser vielen Ausgaben haben wir dank der Coronahilfen und sparsamer Haushaltsführung die Pro-Kopf-Verschuldung senken können. Persönlich wünsche ich mir mehr Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde bei der Raumordnung. Um die Energiewende schaffen zu können, müssen wir auch über PV-Anlagen im Freiland oder Windenergie nachdenken. Letztendlich wären das auch zusätzliche Einnahmequellen für die Gemeinde und die Bürger.

Werden Sie wieder als Bürgermeister kandidieren?

Kettler: Bürgermeister und Gemeindeamt verstehe ich als Servicestellen. Das Leben ist wie ein Fluss, langsam und schnell, immer weiter und nicht wissend, was kommt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.