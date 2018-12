„Ich habe vorher eigentlich gar nicht geglaubt, dass sich das so gut ins Ensemble einfügt“, gab Bürgermeister Eduard Kosch zu. Das Amtshaus erhielt einen barrierefreien Zugang, der ihm auch optisch gefällt. Die Beton-Rampe nimmt zickzackartig fast die ganze Längsseite des Hauses ein, ohne die Parkfläche stark zu beeinträchtigen.

„Firmen haben pünktlichst im kalkulierbaren Rahmen gearbeitet“

Kosch dankte bei der Eröffnung am vorigen Mittwoch den Planern, allen voran dem Architekturbüro Friedreich aus Karlstein in Person von Reinhard Litschauer. 145.000 Euro investierte die Marktgemeinde. Die Förderung beläuft sich auf 50.000 (Land) plus 18.000 Euro (Bund). „Es ist ausfinanziert“, betonte Kosch. „Die Firmen haben pünktlichst im kalkulierbaren Rahmen gearbeitet.“

Bezirkshauptmann Andreas Strobl bezeichnete das Gemeindeamt in seiner Festrede als einen Nahversorger, bei dem vom Meldezettel bis hin zu Bauangelegenheiten vieles erledigt werden kann.

Wichtig sei, dass Menschen mit Behinderung, jungen Familien und der älteren Generation der Zugang nicht verwehrt bleibt. „Für sie ist schon eine Stufe, eine falsch platzierte Türschnalle oder eine zu enge Tür ein Hindernis“, erklärte der BH-Chef. Den Wert einer Gesellschaft erkenne man eben daran, wie diese mit den Schwächsten umgeht.

Nur natürlich erschien Wolfgang Strobl daher, dass die Öffnung eines Zugangs mit jener des zwölften Adventfensters verbunden wurde. „Leise rieselt der Schnee“ ließ passenderweise unter anderem die Dorfmusik erklingen.