Pulkautaler Winzer-Verein blüht wieder auf

„Aufblühendes Pulkautal“ nennt sich der Verein, zu dem sich im Jahr 2018 ursprünglich fünf Winzer zusammengeschlossen hatten: die Weingüter Machalek, Grillmeier-Ladentrog, Seymann und Jassek sowie das Weingut Julius Klein, das sich jedoch während der Lockdowns zurückgezogen hat. Ziel des Vereins ist, dass die Winzer ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ ihr Wissen untereinander teilen. Im Vordergrund stehen Natur und Boden und alles, was es braucht, bis der Wein ins Glas eingeschenkt werden kann.

Es ist kein Geheimnis: Die Weinherstellung beginnt bereits im Weingarten. Die vier Winzer sind bestrebt, die Biodiversität in den Böden zu fördern. Dazu gehört das Arbeiten mit Begrünungen zwischen den Rebzeilen, um Nützlinge anzulocken und Erosionen vorzubeugen. Daher verwenden die Winzer kompostierten Mist anstelle von Kunstdünger.

Endlich war wieder ein Seminar möglich

Schwierig zu organisieren waren allerdings Seminare vor Ort in den vergangenen beiden Jahren, da die Covid-Maßnahmen es verhinderten, Vortragende einzuladen.

Umso erfreuter waren die Winzer vom „Aufblühenden Pulkautal“, dass das Seminar mit Wilfried Hartl, Experte für biologischen Landbau und angewandte Ökologie, letzte Woche endlich in den Weingärten stattfinden konnte. Hartl war bis zu seiner Pensionierung 2019 stellvertretender Institutsleiter der Plattform „Bio Forschung Austria“.

Der Begriff und das Konzept „Mehrnutzungshecke“ wurden von Hartl und seiner Kollegin Eva Erhart vor einigen Jahren entwickelt. Dabei geht es auch um die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung. Wie schon der Name sagt, sind diese Hecken multifunktional. Sie dienen nicht nur als Windschutz, sondern wirken sich insgesamt positiv auf das Kleinklima aus: weniger Trockenheit, mehr Nützlinge. Diese nisten sich ein und helfen bei der Verbesserung der Böden mit.

Auch die Gräser-Auswahl ist eine Wissenschaft

Aber auch die Bepflanzung mit Wildobst, Nussbäumen, Sträuchern, Heil- und Gewürzkräutern, Färberpflanzen sowie mit Edelhölzern für die Tischlereien oder rasch wachsenden Bäumen zur Energieerzeugung macht den Mehrfachnutzen solcher Hecken aus. „Es kommt auch auf die Auswahl der Gräser zwischen den Rebzeilen an“, erklärte Hartl. Welche sind für die Region am besten geeignet und wie weit von den Rebstöcken entfernt sollte man sie pflanzen? Diese und viele andere Fragen kamen beim Seminar zur Sprache.

Trotz des eiskalten Windes, der beim Outdoor-Seminar auf dem Schatzberg und dann auch vor der bekannten Buschenschank von Grillmeier-Ladentrog in Pernersdorf blies, war das Interesse der Winzergruppe enorm. Alle nutzten das Angebot, um dem Experten direkt vor Ort ihre speziellen Fragen zu stellen. Zum Abschluss gab es ein heißes Gulasch in der Weinhandwerkerei Seymann in Karlsdorf.

