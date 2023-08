Sonderausstellung im Dorfmuseum zeigt rare Handarbeiten

Das Dorfmuseum der Familie Reinberger in Pernersdorf eröffnet am kommenden Sonntag (3. September) eine Sonderausstellung zu alten Handarbeiten und Stickereien. Leopold Reinberger, der das bekannte Weinbau- und Ziegelmuseum in der Jetzelsdorfer Kellertrift gegründet hat, betreibt auch in Pernersdorf ein Dorfmuseum, das zahlreiche gesammelte Alltagsgegenstände aus der Vergangenheit präsentiert und gegen Voranmeldung besichtigt werden kann.

Immer wieder werden Schwerpunkte aus der eigenen Sammlung im Rahmen von Sonderausstellungen in den Fokus gestellt. Diesmal werden unter dem Titel „Handarbeit – Tisch- und Wandschmuck (gehäkelt, gestrickt, gestickt ...)“ alte Handarbeiten in verschiedenen Techniken gezeigt. Der Zugang zur Sonderausstellung ist barrierefrei, und der Eingang ist „hintaus“ durch den Garten.