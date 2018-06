Bis zum Veranstaltungsbeginn zitterte die Pernersdorfer Gastronomin Eva Raymund, ob das erste Tafeln am Peregriniplatz im Freien stattfinden kann oder nicht. Der Wettergott war gnädig und ließ die dunklen Regenwolken weiterziehen.

Tafelrunde am Peregriniplatz .

Weinviertel Tourismus-Manager Hannes Weitschacher begrüßte die Gästeschar am romantischen Platz in der Peigartner Kellertrift. „Wir haben genügend Decken eingekauft, damit Sie das fünfgängige Menü unter freiem Himmel geschützt genießen können“, so der Tourismuschef.

Zum Zellerndorfer Kirchberg-Schinken auf Senf-Kräutersauce servierte Seymanns Weinhandwerkerei den passenden Wein.

Zum Veltlinerschaumsüppchen gab’s Weinviertel DAC vom Weingut Klein.

Es folgten Schweinsfilet auf gebratenem Spargel und ein saftiges Beiried, gebraten mit Käse und Ribiseln.

Zum Abschluss gab es Honig-Nusseis auf Blätterteigsandwich, das die kulinarische Veranstaltung mit einem Gläschen Anima Red Brut-Sekt aus dem Hause Seymann abrundete.