Aufgrund der nunmehrigen Situation seien neue, alternative Strategien und Konzepte notwendig. "Eine rasche Reorganisation aller Bereiche soll hier Impulse für die Zukunft setzen", heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. So wird Leopold Mayer die interimistische kaufmännische Leitung des Studentenheims übernehmen.

Mayer habe bereits umfangreiches Vorwissen über den wirtschaftlichen Betrieb sammeln können. In Auftrag der Stadtgemeinde Hollabrunn erstellte er Analysen. Seine Aufgabe wird es sein, die einzelnen Bereiche kaufmännisch zu durchleuchten und das Haus durch gezielte Maßnahmen zukunftsfit zu machen. Nach Ende seiner Tätigkeit soll eine neue kaufmännische Leitung das Studentenheim Hollabrunn übernehmen.

Der bisherige Leiter, Karl Schörg, wird sich um den Internatsbereich kümmern, aufrechte Kooperationen und alle Projekte, die den sportlichen Bereich betreffen, weiterführen. "Seine freiwerdenden Kapazitäten und sein fachliches Know-how werden insoweit genutzt, dass er mit der Leitung der Sporthalle, der Sportplätze, des Stadtbades und der Kunsteisbahn betraut wird", erklärt die Gemeinde. Gerade in diesen Bereichen stehen in den nächsten Monaten und Jahren wichtige Investitionen an, wo Schörg seine langjährige Erfahrung im Bereich des Sports einbringen soll.

Helmut Schneider gibt Agenden ab

In der Verantwortung des bisher mit der Leitung der Sporthalle, der Sportplätze, des Stadtbades und der Kunsteisbahn betrauten Abteilungsleiters Helmut Schneider befinden sich weiterhin die „Allgemeine Verwaltung“ im Rathaus und der Stadtsaal als Veranstaltungszentrum. Besonders bei Kindergärten und Stadtsaal seien in den letzten Jahren und Monaten umfangreiche Investitionen durchgeführt worden, die vermehrt Kapazität in Anspruch nehmen, heißt es.

Das stete Wachstum der Bevölkerung und der dadurch steigende Bedarf an Kleinkindbetreuung und Kindergartenplätzen würden verstärkten Einsatz und planerische Überlegungen von Schneider erfordern.

Nicht unerwähnt solle bleiben, dass im Stadtsaal einerseits durch den Wechsel des Pächters und andererseits durch die umfangreiche Sanierung des Hauses und der gastronomischen Einrichtungen eine Neuorientierung und Neupositionierung erforderlich sein wird. Auch das Kulturzentrum „Alte Hofmühle“ bedarf nach der Generalsanierung neuer Konzepte für die vermehrte Nutzung des Hauses. Aufgaben, die Helmut Schneider mit seiner Erfahrung im Kulturbereich vermehrt übernehmen soll.

Die Umsetzung dieser personellen Neustrukturierung wird mit sofortiger Wirkung durchgeführt. Die zuständigen Stadträte Wolfgang Scharinger (Bürgerliste) und Kornelius Schneider (ÖVP) als auch der Bürgermeister haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen, wie betont wird, um den besonderen Herausforderungen durch neue Strategien entgegenwirken zu können.