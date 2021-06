Jeder hat sein eigenes Bild eines Tages am Strand: Man steckt die Zehen in den Sand, riecht das Meer und hört es rauschen. Später kühlt man sich darin ab, man taucht durch die Wellen; danach gibt’s vielleicht Cocktails oder eine Strandparty. Und so ein Tag braucht auch einen Soundtrack, um ihn perfekt abzurunden. Genau diesen liefert der Hollabrunner Musiker Peter Sax.

„A Day @ Palma Beach“ heißt das Album, das einen Sommer-Soundtrack ergibt. Das Besondere daran: Jeden Freitag erscheint ein Song. Der Startschuss wurde vergangene Woche mit „Morning Sun“ gegeben. Nun folgen „Vitamin Sea“ (25. Juni) und „Water Action“ (2. Juli).

Auftritte zwischen Produktion und Videodrehs

Dem Entertainer gefällt das Konzept von Serien. „Ich wollte es einmal auf die Musik übertragen“, erzählt Peter Sax. Die Idee zum neuen Album war geboren. Dieses wollte er eigentlich ganz gemütlich fertig produzieren, doch die Öffnung kam schneller als gedacht. In Österreich ebenso wie auf Mallorca. „Die Vorproduktion ist fertig, aber einige Songs muss ich noch fertig machen.“ Dazwischen darf der Musiker endlich wieder auf der Bühne stehen und Videos drehen. „Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt“, erzählt er schmunzelnd. Trotz stressigen Tagen überwiegt die Freude, vor Publikum spielen zu dürfen.

Mallorca-Auftritte live im Radio

In den nächsten Wochen ist Peter Sax wieder auf Mallorca, genauer gesagt am Palma Beach, zu hören. Denn zum „Day @ Palma Beach“ gehört natürlich eine Palma-Beach-Tour, immerhin ist der Hollabrunner der Palma-Beach-Markenbotschafter. „Meine Auftritte werden alle live on air auf palmabeachradio.com übertragen.“ Dort und bei Italia.FM Mallorca können Fans, die in Österreich geblieben sind, live zuhören. Im September werden die zwölf Songs mit dem offiziellen Palma Beach Song 2021, „Golden Lights“, als komplettes Album veröffentlicht.

Dass Peter Sax mit „Golden Lights“ den Summerspirit getroffen hat, zeigt etwa Spotify: Hier wurde der Song bereits über 100.000 Mal gestreamt. Die zwölf Sommer-Songs hat der Hollabrunner übrigens alle selbst geschrieben und produziert.

Wer ihm nicht nach Spanien nachreisen kann, den Musiker aber trotzdem live erleben möchte, hat auch in Hollabrunn die Chance dazu: Er tritt in der Lake Lounge live auf und verbreitet „Sunset & Summer Vibes“. Das nächste Mal am 23. Juli.