Musiker Peter Sax hat einen neuen Song herausgebracht. Einen, der in der Musikwelt vorab für großes Echo sorgte. „Ein so durchwegs positives Feedback auf einen Song habe ich davor aus der Branche noch nicht erlebt“, zeigt sich der Hollabrunner im Gespräch mit der NÖN erfreut. „Play It!“ heißt der Song, der aufgrund der lang anhaltenden Hitze, aber auch wegen seines frischen und poppigen Sounds locker noch als Sommerhit durchgeht.

Der Musiker schrieb den Song gemeinsam mit dem „SunStroke Project“. Die moldauische Band ist all jenen ein Begriff, die den Eurovision Song Contest 2017 verfolgt haben: Die drei Musiker – ein Sänger, ein Saxophonist und ein Geiger – vertraten hier ihr Land in Kiew mit dem Song „Hey Mamma“, mit dem sie sich den dritten Platz holten.

Warner Music Russland griff den Song, der vergangenen Freitag erschienen ist, zuerst auf. Aber auch namhafte Labels aus Brasilien und weiteren Ländern zeigten sich von „Play It!“ begeistert. „Ich hab’ gar nicht damit gerechnet, dass der Song so gut ankommen wird“, hatte der Musiker das Stück eigentlich für sein neues Album, das heuer erscheinen soll, geschrieben.

Dass mit dem Song alles so unerwartet gut verläuft, freut den Hollabrunner Künstler, der sich nun mit diesem ungeplanten Sommerhit als Single-Auskopplung zurückmeldet. „Der Song war im Laufe der Produktion schon zu sehr aufgeblasen, sodass wir ihn wieder auf sein Grundgerüst reduziert haben. Dadurch wurde er erst richtig lebendig! Weniger ist manchmal mehr“, spricht Peter Sax über die Entstehung des hitverdächtigen Endprodukts.

Ein passendes Video zu „Play It!“ gibt es ebenfalls. Und das ist ein ganz besonderes, denn hier sind Aufnahmen von der Weltpremiere zu sehen. Diese fand im Heimatort des Musikers statt: „Wir haben ‚Play It!‘ zum ersten Mal Anfang Juni bei der Einkaufsnacht in Hollabrunn gespielt“, erinnert sich Peter Sax an seinen Auftritt. Schon damals zeigte sich, dass der Künstler das erreicht, was er mit dem Song geplant hatte: Gute Laune verbreiten.