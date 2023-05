Für den Tierschutz: Nein zu Zirkustieren in Hollabrunn

Als zuletzt ein Zirkus in Hollabrunn gastierte, rief der Hollabrunner Kevin Kada eine Petiton ins Leben. Diese nennt sich „Nein zu Zirkustieren in Hollabrunn“.

„Tiere gehören nicht zu unserer Belustigung in die Manege“, ist der Journalist und Fotograf überzeugt. Der Zirkus schlage aus den Auftritten der Tiere nur Profit. Zeitgemäß sei das im Jahr 2023 sicher nicht mehr. Und auch nicht nötig, meint Kada. „Der Cirque Du Soleil zeigt ja vor, dass es ohne Tiere gut funktioniert“, führt der Hollabrunner die weltberühmten Artisten ins Treffen.

Es gibt bereits eine Petition vom VGT, dem Verein gegen Tierversuche, die Tiere in Zirkussen ganz verbieten will. Nicht schlecht, befindet Kada, doch er hat einen anderen Ansatz: „Ich bin der Meinung, dass der Tierschutz schon vor der eigenen Haustür beginnt.“ So könne jeder im Winter etwa ein Vogelhäuschen aufstellen, damit die Vögel gut durch die kalte Jahreszeit kommen, nennt er als praktikables Beispiel. Und darum könne die Stadt Hollabrunn auch sagen, dass sie Zirkussen, in denen immer noch Tiere auftreten, keine Genehmigung erteilt.

Wir sind weit weg von einer artgerechten Haltung“ Kevin Kada, Initiator der Petition

Konkret geht es dem Hollabrunner um Tiere, die hier nicht heimisch sind. „Bei Hunden ist es schwieriger. Das sind ja Haustiere und die meiste Zeit ohnehin dabei“, sagt er. Anders verhalte es sich bei Tieren wie Kamelen, die lange Zeit in kleinen Gehegen neben der Straße verbringen müssen. Er will den Zirkusbetreibern nicht absprechen, dass sie sich gut um die Tiere kümmern würden, aber: „Wir sind weit weg von einer artgerechten Haltung.“

Der Hollabrunner Kevin Kada rückt in seiner Freizeit aus, um Tiere zu fotografieren und engagiert sich auch für deren Schutz. Geht es nach ihm, sollen in Hollabrunn nur noch Zirkusse gastieren dürfen, in denen keine Tiere auftreten. Foto: Andreas Schödl

Das Argument, dass es sich bei den meisten Zirkustieren gar nicht mehr um Wildfänge handelt, lässt Kada nicht gelten. „Das ist oft die einzige Argumentation, die noch bleibt.“ Diese Tiere solle man natürlich nicht in der Wildnis aussetzen, dort würden sie nicht überleben. Aber: „Man kann einfach aufhören, nachzuzüchten.“

Kada will mit Petition zumindest Denkanstoß geben

Auf den sozialen Medien habe er durchwegs positives Feedback für seine Petition bekommen. Manche argumentierten, dass Massentierhaltung noch viel schlimmer sei als das Halten von Zirkustieren. „Das stimmt natürlich. Aber nur deswegen nichts zu machen, weil etwas anderes noch schlimmer ist, ist ja keine Lösung.“

Ob Kada hofft, dass die Stadtgemeinde am Ende Zirkussen mit Tieren tatsächlich keine Auftrittsgenehmigung mehr erteilt? „Es reicht mir, wenn ich einen Denkanstoß geben und Bewusstsein für ein Problem schaffen konnte, das vorher noch nicht bekannt war“, meint er.

Seine Petition hat er auch an einige Mitglieder des Hollabrunner Gemeinderates geschickt. Diese sagten zu, sich die Sache anzusehen. Die NÖN fragte nach, was sie von dem Aufruf halten.

Einhelliger Tenor der Parteien: „Petition ist ein gutes Anliegen, aber ...“

„Ich habe die Petiton bereits unterschrieben“, sagt SPÖ-Klubsprecher Alex Eckhardt auf NÖN-Nachfrage. Auch wenn er selbst nicht oft Zirkusse besuche, habe er sich schon die Frage gestellt, ob es noch notwendig ist, Tiere in der Manege auftreten zu lassen. „Ich halte das für ein sinnvolles Anliegen, darum hab' ich unterschrieben.“

„Wir werden die Petition Mitte Mai intern besprechen“, berichtet Grünen-Gemeinderat Georg Ecker. Allgemein gesagt sei Tierschutz von Zirkustieren natürlich ein wichtiges Thema, da die Haltungsbedingungen „nicht immer optimal“ seien.

FPÖ-Sommer: „Ich kann mir so einen Beschluss für die Stadt vorstellen“

Trapez und Co. seien schöne Attraktionen, die zur Unterhaltung des Publikums völlig ausreichen, befindet FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer. „Tiere zur Belustigung braucht es im Jahr 2023 sicher nicht mehr“, teilt der Hundebesitzer Kadas Meinung. Er werde die Petition sicher noch unterschreiben und, sollte es das Anliegen in den Gemeinderat schaffen, werde er sicher zustimmen. „Ich kann mir so einen Beschluss für die Stadt durchaus vorstellen. Wichtig ist, vorher mit den anderen Parteien zu sprechen. Es hilft nichts, wenn ich alleine schrei', ich bin nur einer von 37 Mandataren.“

Die ÖVP habe das Thema der Petition im Klub besprochen, bestätigt Alex Rausch, Klubsprecher der ÖVP. Der einhellige Tenor: Das Anliegen sei ein gutes. „Wir sind natürlich alle dagegen, dass Tiere misshandelt werden.“ Doch die Stadtgemeinde könne keinem Zirkus vorschreiben, was er zu tun habe. Rausch weiß, dass hier streng kontrolliert werde. Die Gemeinde könne auch anderen Firmen nicht vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben. Er selbst will die Petition noch unterzeichnen, die ÖVP werde aber aus jetziger Sicht keinem Zirkus verbieten, in der Stadt aufzutreten. „Es wäre aber sicher interessant, mit den Klubobleuten der anderen Parteien zu sprechen, was die davon halten“, räumt Rausch ein.

