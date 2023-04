Pfarrcaritas-Aktion Gegen Einsamkeit: Tratschen am Ziersdorfer Marktplatz

Daniel Seper (sitzend, 2.v.r.) initiierte das Plauderbankerl; am Foto mit (stehend) Veronika Gsölls, Hilde Strobl, Hermine Wagner, Christine Hostek, Poldi Krippel, David Deibler, Christine Kotik-Glück, Herma Weidinger, Stefan Schröter sowie (vorne) Hermann Fischer, Andreas Kalita, Thomas Krotten-dorfer sowie (knieend) Sebastian Schubert und Matthäus Endler. Foto: Sylvia Stark

„Einsamkeit ist so schlecht wie 15 Zigaretten am Tag“, befindet Pfarrcaritasleiter Daniel Seper und initiierte mit seinem Team das Plauderbankerl in Ziersdorf.

Seit 22. April gibt es das Plauderbankerl am Marktplatz. Initiiert hat es das Pfarrcaritasteam rund um Daniel Seper. Es soll ein Mittel gegen die Einsamkeit sein, wie sie viele in der Pandemie erlebt haben. Wer hier sitzt, gibt zu erkennen, dass er gerne mit jemandem reden möchte. Doch schon vor Corona fühlte sich in Österreich jeder Fünfte einsam. „Einsamkeit ist so schlecht wie 15 Zigaretten am Tag", sagt Seper. Denn der Zustand führe zu Depressionen, erhöhtem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schwächt das Immunsystem. Der Leiter der Caritas Weinviertel, Thomas Krottendorfer, sieht das Tratschbankerl nicht nur als probates Mittel gegen die Einsamkeit, er verbindet es auch mit dem Clemens-Maria-Hofbauer-Pilgerweg , der durch Ziersdorf führt. „Das können die Pilger gleich zum Ausrasten nehmen," meint Krottendorfer. Außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe der offene Bücherschrank im Ziegelmuseum. Mittlerweile gibt es rund 100 Plauderbankerl in Wien und in Niederösterreich. Die Ziersdorfer Variante hat sogar einen Sonnenschirm, den Bürgermeister Hermann Fischer zur Segnung durch Pfarrer Andreas Kalita mitbrachte. Hintergrund: Das Plaudernetz ist eine österreichweite kostenlose Hotline gegen das Alleinsein, täglich von 12 bis 20 Uhr unter 05/1776100 erreichbar.

