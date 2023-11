In der Nacht der 1.000 Lichter waren alle Sinne gefragt

Warmes Kerzenlicht, Duft von Weihrauch und leise Musik faszinierten auch heuer wieder viele Menschen in der Pfarrkirche Hollabrunn in der Nacht vor Allerheiligen. Schon zum fünften Mal lud die Pfarre zu dieser Nacht der 1.000 Lichter ein. Die Besucher konnten die besondere Atmosphäre der nur von Kerzen erleuchteten Kirche erleben: still in den Bänken verweilen, den Lichterweg entlang gehen oder an verschiedenen Stationen Erfahrungen mit den eigenen Sinnen machen.

Bei der Station „Sehen“ wurde aufgefordert, genauer hinzusehen und im Spiegel konnte jede Person lesen: „Du bist ein Geschenk Gottes“. Der Gehörsinn wurde durch das Probieren von Monochord, Regenstab, Klangschale oder Gong angeregt. Texte auf der Pinnwand luden ein, gut hinzuhören und Gläubige wurden mit dem Glaubensbekenntnis im Alten Testament erinnert, auf Gott zu hören.

Honig für süße Momente, Basilikum für Würze des Lebens

„Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist!“, lautete die Aufforderung im Altarraum. Honigzuckerl erinnerten die Menschen an Begegnungen, die ihr Leben versüßten, und Basilikum an die Würze ihres Lebens. Viele Personen schrieben auch die Bitterkeiten ihres Lebens auf, die dann in die Schale am Altar gelegt und am Ende verbrannt und somit sichtbar Gott mitgeteilt wurden. Die Trostkarten, die man sich für zuhause mitnehmen konnte, waren sehr begehrt.

Bei der Station „Fühlen“ schlossen viele Menschen die Augen und spürten nach, was in ihrem Leben griffig ist, gut in der Hand liegt oder wo der Schuh drückt.

In der Kreuzkapelle „roch es nach Ostern“. Riechen ist eng mit Erinnerungen verknüpft. Eine Körperübung regte an, die belebende Energie von Ostern und Frühling zu erleben. Der Duft des Weihrauchs war dieses Jahr besonders stark. Die Besucher legten mehrere Weihrauchkörner in die Schalen und dachten dabei an Menschen, die sie nicht riechen können beziehungsweise an Menschen, wo die Chemie zwischen ihnen stimmt.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“

Den Abschluss bildete ein Spruch von Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. Die Bitte, das Gute in jedem Menschen zu sehen und auch in sich selbst, führte die Besucher in den Alltag zurück.

Die Verantwortlichen in der Pfarre Hollabrunn freuten sich, dass diese Nacht der 1.000 Lichter wieder so guten Anklang gefunden hat und dankten allen, die beim Vorbereiten geholfen haben und vor allem jenen, die am Abend noch beim Wegräumen dabei waren. Und sie dankten für 305,37 Euro an Spenden für die Kerzen und sonstige Ausgaben.