Vierfach hält besser! Landjugend band Kronen zum Erntedank

„Heuer gab es vier Erntekronen, die die Landjugend gemeinsam gebunden hat. Ein großartiges Zeichen des Miteinanders“, ist Landeskammerrätin Liane Bauer vom Einsatz der Landjugend begeistert. Die Erntekronen wurde beim Erntedankfest in der Hollabrunner Stadtpfarrkirche am Sonntag (24.9.) gesegnet.

Der Obmann der Hollabrunner Landjugend, Thomas Rohringer, durfte außerdem eine Rede in der Kirche halten. Er betonte, dass es auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit sei, genug zu essen und zu trinken zu haben und in Frieden leben zu können.

Diese Dankbarkeit, ausgedrückt durch die Erntegaben, feierten in dem von Pfarrer Eduard Schipfer zelebrierten Gottesdienst neben der Pfarre Hollabrunn auch die Landjugend Hollabrunn, die Bäuerinnen, der Bauernbund sowie die Landwirtschaftliche Fachschule. Dort wurden übrigens unter der Anleitung von Wolfgang Funder die Erntekronen, die bei den Erntedankfesten in den Sprengeln ihren Platz finden werden, gebunden.

Nach dem Erntedankfest wurde zur gemeinsamen Agape geladen. Hier nutzten der Hollabrunner Stadtrat Lukas Niedermayer und viele andere Gottesdienstbesucher die Gelegenheit, um der Landjugend zu ihrem Engagement zu gratulieren.