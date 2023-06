Großweikersdorfs Kirchturm als Mekka für Fledermäuse

Die Kirche von Großweikersdorf ist nicht nur ein besonders Barockunikat, sondern auch ein wahres Juwel für Fledermäuse. Das Besondere am Kirchturm ist die "Wochenstube" der für die ganze Region - das bedeutet, die weiblichen Fledermäuse bringen ihre lebendigen Jungen auf die Welt und säugen sie hier.

Die Muttertiere brauchen geschützte Räume für die Aufzucht ihrer Jungen. Bei den Fledermäusen leben Weibchen und Männchen getrennt. Aktuell leben 225 Weibchen im Turm, voriges Jahr waren es 184. Den Hinweis für die Einzigartigkeit der Wochenstube bekam Pfarrer Marius von der Fledermausforscherin Katharina Bürger im vorigen Sommer.

Normalerweise sind die Kirchtürme wegen des Taubenbefalls verschlossen. Doch in Großweikersdorf ist das nicht der Fall. Wenn es finster wird, schwärmen die weiblichen Fledermäuse aus dem Kirchturm, um Futter zu suchen. Sie fressen bis zu 4.000 Insekten pro Nacht. Das Spektakel des Ausfliegens warteten Pfarrer Marius, Naturexperte Wolfgang Pegler vom Verein Wagram pur, Christian Rosker vom Verein natur@grossweikersdorf, die Pastoralassistentin Frieda Einzinger aus Fahndorf sowie Interessierte kürzlich ab 21.30 Uhr im Zuge der „Langen Nacht der Kirchen“ ab. Biologe Rosker zeichnete mittels Echoortung die Mausohrenflaudermaus, den Abendsegler und die Bechsteinfledermaus auf.

Bechsteinfledermauskolonie wegen des Eichenwaldes hier

Und dann gibt es noch eine Besonderheit in Großweikersdorf: „Die Bechsteinfledermauskolonie in Großweikersdorf ist die größte in Österreich, wahrscheinlich in ganz Europa“, erklärte Rosker fasziniert, „das hängt mit dem Eichenwald zusammen, den es in Großweikersdorf gibt“. Die Bechsteinfledermaus steht in Österreich auf der "Roten Liste" der gefährdeten Tiere.

Und die Fledermaus ist zwar das einzige Säugetier, das fliegen kann, aber es finden sich auch andere Tiere, die flugfähig sind, im Lebensraum der Kirche, wie etwa der Turmfalke und der Mauersegler.

Rosker stellte mit Pegler diese Vögel in der Ausstellung „Tiere in der Bibel" in der Großweikersdorfer Kirche vor. „Der Mensch versucht immer, den Unterschied zwischen ihm und den Tieren hervorzuheben“, sagte Pegler erklärend zur Ausstellung, „aber in der Bibel ist davon die Rede, dass Mensch und Tier das gleiche Geschick haben."

Im Zuge dieser „Langen Nacht“ hatte die neue Pastoralassistentin Frieda Einzinger ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. Die Fahndorferin stellte einen Tisch vor der Großweikersdorfer Kirche mit dem Symbol des "Ö 1 – Ohr“ auf. Das "Ö 1 - Ohr" konnte zwar nicht so gut hören wie die Ohren der Fledermäuse, doch für die Menschen reichte es allemal.