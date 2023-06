Tosender Applaus für Unterdürnbacher Musikanten

Musikvereinsobmann Helmut Baumeister verlieh seiner Freude über die überwältigende Zuhörerschar Ausdruck. Man habe trotz aller Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren die Musik und Veranstaltungen aufrechterhalten. Zwar gab es im Frühjahr 2022 einen Dämmerschoppen, im Sommer ein Musikfest und im Herbst die Teilnahme an der Konzertmusikbewertung, aber so richtig „Gas“ gaben die Musikanten unter der Leitung von Kapellmeisterin Katharina Gutmayer erst heuer wieder.

Das diesjährige Konzertprogramm beinhaltete von Marsch („Liechtenstein Marsch“) und Polka („Ehrenwert“) bis zur Filmmusik („Avatar - Soundtrack Highlights“) viele blasmusikalische Höhepunkte. Überaus rhythmisch erklang das lateinamerikanische Medley „Cuban Sound“. Durchs zweistündige Programm führte Anton Much in bewährter Manier. Unter den verzückten Gästen: Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher, Pfarrer Edmund Tanzer, Maissaus Bürgermeister Franz Kloiber sowie seitens des NÖ Blasmusikverbandes der stellvertretende Landesstabführer Markus Kohl, Bezirksobmann Dominik Sommerer und Bezirkskapellmeister Robert Eigner.

Das Konzert war außerdem Anlass für Ehrungen verdienter und langjähriger Musiker. Bezirksobmann Sommerer würdigte die langjährige Tätigkeit einzelner Mitglieder und übergab gemeinsam mit Abgeordnetem Hogl und Bürgermeister Kloiber Medaillen und Urkunden.

Ehrenzeichen