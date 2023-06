Mittelschüler sammelten 8.000 Euro für schöne Ferien

Schüler der Mittelschulen aus Göllersdorf, Sitzendorf, Wullersdorf und Ziersdorf sowie Vertreter etlicher Gemeinden des Bezirks Hollabrunn zogen im Frühjahr im Dienst der guten Sache aus, um Spenden zu erbitten. Das Ergebnis der Sammlung kann sich sehen lassen: Ein Gesamtbetrag von 12.118,35 Euro langte bei der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn ein, wobei allein von den vier teilnehmenden Schulen ein Betrag von mehr als 8.000 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe der BH übergeben wurde.

Aus dem Ergebnis dieser jährlichen Sammlung wird die Ferien- und Erholungsaktion des Landes Niederösterreich finanziert. Hier wird gesundheitlich und sozial bedürftigen Kindern die Teilnahme an Feriencamps ermöglicht. In den kommenden Sommerferien können nun 15 Kinder des Bezirkes jeweils eine Woche Urlaub in erholsamer und unbeschwerter Umgebung genießen.

„Persönlicher Einsatz und soziales Engagement sind keine Selbstverständlichkeit“, dankte BH-Chef allen, die mitgeholfen haben, herzlich für ihren Einsatz und die eingelangten Spenden. Besonderer Dank und Respekt gelte jenen Schülern aus Göllersdorf, Sitzendorf, Wullersdorf und Ziersdorf, die es nicht gescheut haben, für diese soziale Aktion von Haus zu Haus zu gehen und Geld für bedürftige Kinder zu erbitten; ebenso wie ihren Direktorinnen und Lehrern, die für die Motivation und Organisation gesorgt haben.