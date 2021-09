Was bringt die Maschinenbauerin aus dem Kosovo, das Au-pair aus Kirgisistan oder den Maturanten aus Deutschland sowie einige andere Jugendliche dazu, in der Hundsbergkellergasse von Hart-Aschendorf zu zelteln? Sie waren Teilnehmer des „Green Belt Workcamps“, das heuer zum ersten Mal im nördlichen Weinviertel stattfand.

Die elf Jugendlichen waren im Einsatz für die Natur unterwegs, es galt, die zahlreichen Trockenrasen in den Gemeinden Wullersdorf, Nappersdorf-Kammersdorf und Hollabrunn zu mähen und bei Bedarf zu entbuschen. Und so lernten die Jugendlichen aus aller Welt den Galgenberg, den Dernberg, den Bockstall, den Geißberg und den Latschenberg genauer kennen, um den Naturschutzbund NÖ bei der Biotoppflege zu unterstützen.

Den Robinien ging's an den Kragen

Ihre Zelte waren in der Hundsbergkellergasse aufgeschlagen, von dort ging es jeden Tag zu einem anderen Trockenrasen. Am Dernberg und am Galgenberg wurden etwa die aufkommenden Robinien geschnitten und es wurde dabei geholfen, die Galgenberg-Schafe von Helene Mühlebner umzuquartieren. Am Bockstall hatte der Naturschutzbund die Entbuschung bereits im April erledigt, darum wurde dort die Wiese gemäht, das Mahdgut zusammengerecht und abtransportiert. „Am letzten Tag war dann der Geisberg an der Reihe“, erinnert sich Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbunds NÖ.

Die Arbeit war in der Hitze anstrengend und ungewohnt. Darum wurden die Jugendlichen mit einer Führung im kühlen Retzer Erlebniskeller belohnt, um ein Stück Weinviertler Geschichte kennenzulernen.

Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Was bewegt Jugendliche aus Albanien, dem Kosovo, Indien, Kirgisistan, Lettland, Spanien, Italien, Deutschland und Österreich hierher ins Weinviertel zu kommen, um dem Naturschutzbund NÖ bei der Biotoppflege zu helfen? „Eines sagen sie alle“, so Gross, „sie wollen einfach etwas für die Natur und für die Erhaltung der zahlreichen Tier- und Pflanzenarten tun.“

Melitjan aus Albanien arbeitet in seiner Heimat im Umweltministerium, ein Land am „Green Belt“, und wollte sehen, wie Naturschutz in einem anderen Land am „Grünen Band“ gemacht wird. Anees aus Indien arbeitet derzeit in Malta, wollte wieder reisen und einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten.

Naturschutzbund hofft auf weiteres "Green Belt Camp" 2022

Unterstützt wurden die Jugendlichen vom Naturschutzbund und vom Dorferneuerungsverein Hart-Aschendorf unter Obmann Franz Seidl. Sie durften einen Keller zum Kochen und Essen nutzen; die Teilnehmer wurden zu den Einsatzorten gebracht und haben selbst mit angepackt.

„Die Arbeit mit den Jugendlichen war ein ganz besonderes Erlebnis, das wir alle wohl nicht so schnell vergessen werden“, meint Gross, die die Biotoppflegeeinsätze und das Camp koordiniert hat. „Eintauchen in die Lebenswelt von Jugendlichen aus anderen Lebensumständen und ihr großes Engagement für die Umwelt zu sehen stimmt positiv.“ Dies bestärke den Naturschutzbund bei der Erhaltung der Natur-Kostbarkeiten in der Region. Gross hofft auf ein weiteres "Green Belt Camp“ im nächsten Jahr.

ZUM THEMA: