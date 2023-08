Vermehrte Fledermausfunde im Hollabrunner Stadtgebiet

„Es war überraschend, dass im engsten Stadtgebiet von Hollabrunn fünf Fledermausarten gefunden wurden“, berichtet Willi Müllebner. Er selbst hatte einige Tiere zur Pflege. Die Fledermausrettung Österreich ist ein gemeinnütziger Verein und versucht, aufgefundene geschwächte oder verletzte Fledermäuse zu pflegen und wieder auszuwildern.

Sehr viele Fundmeldungen kamen dabei in letzter Zeit aus dem Bezirk Hollabrunn und aus dem Stadtgebiet von Hollabrunn. Aufgelesen und gemeldet wurden jeweils Exemplare von Alpenfledermaus (Hypsugo savii ), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus), Bartfledermaus ( Myotis mystacinus) und Abendsegler( Nyctalus noctula) mit Fundorten im Stadtzentrum, weiß Müllebner.

Fledermäuse nur mit Handschuhen oder Tuch anfassen

Er hat drei Fledermäuse mit Unterstützung der Fledermausrettung Österreich gepflegt und bereits wieder in Freiheit entlassen. „Das juvenile Exemplar der Alpenfledermaus, das eine Mutterstube dokumentiert, ist noch in Pflege bei den Experten“, weiß das Mitglieder der „Freunde des Hollabrunner Waldes“. Ein aufgefundener Abendsegler konnte aufgrund nicht mehr heilbarer Oberarmfrakturen nicht gerettet werden. „Solche Verletzungen werden oft durch Hunde oder Katzen verursacht“, weiß Müllebner, der mahnt, Fledermäuse nur mit Handschuhen oder Tuch anzugreifen.

Dass viele Fledermäuse direkt in Hollabrunn gefunden werden, sei an sich erfreulich. „Das starke Vorkommen der Fledermäuse ist sicherlich auf die Landschaftsstruktur in Hollabrunn zurückzuführen, hier wird den Tieren noch abwechslungsreicher Lebensraum mit Heckensäumen und Baumreihen geboten, die sich bis zum Hollabrunner Wald relativ geschlossen erstrecken“, berichtet Müllebner. Diese bieten das für die meisten Arten erforderliche Nahrungsaufkommen und Biotop.

Zudem bilden die baulichen Strukturen noch den Unterschlupf, der in der überpflegten freien Natur nicht mehr in erforderlichem Ausmaß gegeben ist. Fledermäuse überwinden nämlich kaum größere Freiflächen. „Dies weist allerdings auch auf den Makel hin, dass die Agrarwüste in der Umgebung diesen Tieren kaum mehr Möglichkeiten auf Lebensraum gibt.“ Denn die vor vielen Jahren noch geförderten Windschutzgürtel und Heckensäume seien großteils wieder verschwunden.

Dies untermauere laut Müllebner auch die Tatsache, dass seit einigen Jahren die Bienenfresser, „unsere buntesten Vögel“, wie der Hollabrunner sagt, ungefähr zwei Wochen, vor dem Abzug bis Mitte August nach Afrika, täglich über Hollabrunn jagend wahrzunehmen sind. „Ihre markanten Rufe sind von zeitig in der Früh an laufend zu hören.“ Von Laien werden die Rufe oft für Schwalben, „die erfreulicherweise heuer auch eine gute Entwicklung hatten“, gehalten.

Für Müllebner ist der Vogelflug ein Zeichen, dass das Fluginsektenvorkommen über der Stadt jenes der weitläufigen Felder rundum überrage. „Auch hier spielen offensichtlich die fehlenden zusammenhängenden Baum- und Heckensäume eine große Rolle“, vermutet er.