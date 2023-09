„Ihr seid die Hoffnung für unsere Zukunft“

„Ihr habt euch einen der fordernsten, schwierigsten und überlastetsten Berufe ausgesucht – aber sicher auch einen der schönsten, die es auf er Welt gibt.“ Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege in der NÖ Landesagentur, konnte den Absolventen der Pflegefachassistenz der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Hollabrunn gar nicht genug dafür danken, dass sie sich für diesen Beruf entschieden haben.

Der Mediziner ist sicher, dass die acht neuen Pflegefachassistenten und Manfred Schnötzinger, der sein Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege erhielt, viel Liebe und Dankbarkeit in ihrem Berufsleben erfahren werden. „Sie haben jedenfalls einen Beruf mit der höchsten Zukunftsträchtigkeit gewählt“, weiß Klamminger.

Pflegefachassistenten: gut ausgebildet und persönlich gestärkt

Dem Direktor der Hollabrunner Pflegeschule, Josef Brandstötter, ist der Stolz auf die frisch gebackenen Absolventen ebenfalls anzuhören. Eine gute Pflege beginne bei der Haltung und Einstellung, zitierte er aus einem Zeitungsbericht. Gut ausgebildet und persönlich gestärkt wurden die ehemaligen Schüler. Bei den Prüfungen sei das hohe Niveau sehr eindrucksvoll aufgefallen, berichtet Brandstötter vor der feierlichen Übergabe der Diplome. „Ihr werdet Stehvermögen zeigen, manchmal braucht man auch Gelassenheit, habt Mut und Selbstbewusstsein“, gab er den Absolventen mit auf den Weg.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl durfte die Festrede der Abschlussfeier halten. „Ihr seid die Hoffnung für uns, für die Zukunft. Ihr arbeitet mit Menschen, die um ihre Gesundheit bangen“, richtete er sich an die Absolventen. Für ihn ist klar, dass „Sie diesen Beruf nicht machen, weil sie viel Geld verdienen wollen, sondern, weil sie ein großes Herz und Engagement haben“.

Hogl sprach aber auch die Spannungen des Pflegeberufs an und lobte, dass die Pflege mit großem Bravour gemeistert habe, auch wenn diese Zeit alles andere als einfach gewesen sei. Der Landtagsabgeordnete durfte danach mit Direktor Brandstötter und den beiden Lehrerinnen Helga Gössl und Barbara Schieder die Diplome überreichen, während Horst Gössl auf der Gitarre für die richtige Stimmung sorgte.

Bereits da war zu merken, dass die Absolventen mit ihren Lehrern eine gute Beziehung hatte. Beim Programmpunkt „Worte der Absolventen“ fassten die fertigen Pflegefachassistenten die Atmosphäre in Worte. Denn sie wollte alle etwas sagen und jedem ihrer Lehrer persönlich für vergangenen beiden Jahre danken. Zuerst holte sie die gute Seele, die bei allen Problemchen rund um vergessene Schlüssel und Karten half, vor den Vorhang: Sekretärin Michaela Kubica.

„Ein Direktor mit Herz, so g'hört's“ - damit wurde Josef Brandstötter beschrieben, der für jede Herausforderung einen Ausweg gefunden habe.

Familiäres Umfeld und viel Wertschätzung

Bei vielen Lehrern flossen zum Abschied Tränen, jeder ehemalige Schüler wurde noch einmal fest gedrückt. „Du bist eine außergewöhnliche Lehrerin und ein großes Vorbild für uns alle.“ Mit diesen Worten überreichten die Absolventen Helga Gössl ihr Geschenk. Sie sind sicher: Sie werde noch für viele Schüler Inspiration sein. Mit den Tränen kämpfte auch Barbara Schieder, die zum Abschied einen Apfelbaum erhielt.

Manfred Schnötzinger schloss seine Prüfung im gehobenen Dienst mit sehr gutem Erfolg ab. „Es war vom Anfang bis zum Ende eine wahnsinnig familiäre Atmosphäre in der Schule zu spüren“, richtete er sich an alle Festgäste. „Wenn uns die Wertschätzung, die wir hier erfahren haben, so weitergegeben wird, dann werden wir sicher ein schönes Berufsleben haben“, ist er überzeugt.

Nach Ansprachen, Geschenkübergaben und Erinnerungsfotos wurden Angehörige und Freunde der Absolventen noch zum Sektempfang geladen.