„Es ist für alle Beteiligten eine enorme Belastung, war doch vor der Krise das Credo der offenen Türen im Zentrum aller Führungskräfte und Mitarbeiter des Hauses täglich stark präsent“, berichtet PBZ-Direktor Horst Winkler. Der fehlende Kontakt schlage aufs Gemüt der Senioren, was gut nachzuvollziehen sei. „Die gesetzten Maßnahmen haben aber dazu geführt, dass bis dato keine Erkrankung von Senioren zu verzeichnen war“, betont Winkler.

Die Aufnahme von neuen Bewohnern ist von strikten Handlungsanleitungen begleitet. Die „Neuen“ werden für zwei Wochen in einem dafür eingerichteten Pflegeplatz beobachtet, während die Mitarbeiter sowohl im dienstlichen als auch im privaten Umfeld besondere Vorsicht walten lassen. Es wird Schutzausrüstung verwendet und die Pfleger müssen bei einer Freizeitphase von mehr als vier Tagen ein Gesundheitstagebuch vorweisen.

„Es soll damit unbedingt vermieden werden, dass eine Übertragung von Mitarbeitern auf Bewohner erfolgt“, betont Winkler. Die sehr frühen Vorsichtsmaßnahmen hätten sich bislang bezahlt gemacht.

Mit 27. April besteht nun die Möglichkeit von kontaktlosen Besuchen. „Wir erwarten uns davon eine große Entspannung", sagt der Direktor. Bei den Türen zur Terrasse wurden Plexiglasscheiben errichtet, um sich in diesem Bereich ohne Ansteckungsgefahr nahe sein zu können. Die Angehörigen besuchen die Senioren terminlich so koordiniert, dass wenige Personen gleichzeitig auf dem Terrassenbereich sind.

"Einfallsreichtum und persönliches Engagement"



Für seine Mitarbeiter ist der Direktor des Retzer Hauses indes voll des Lobes: „Sie schaffen es durch viel Kreativität, Einfallsreichtum und persönliches Engagement immer wieder, die Bewohner zu überraschen und mit Kleinigkeiten im Alltag zu erfreuen.“ So wurden die Senioren zu Lebensmittelproduzenten, indem Nudeln selbst gemacht wurden, die ein paar Tage später in einer guten Suppe verkostet wurden. Weiters wurden gemeinsam Eis-Palatschinken zubereitet und als Nachmittagsjause verzehrt. Das gemeinsame Singen habe während der Coronazeit noch mehr an Bedeutung gewonnen. Mitunter bringen Mitarbeiter ihre Musikinstrumente mit und spielen für die Bewohner.

Auch die Zubereitung des Tierfutters für die Ziegen, Schweine und Hühner wird von den Senioren übernommen.

„Natürlich schätzen die Senioren nun die persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern sehr. Das eigens angeschaffte Tablet zur Videotelefonie und das Seniorenhandy helfen, die Sehnsucht nach ihren Angehörigen zu mildern“, erzählt Winkler. Sehr gerne werden Spaziergänge in den Garten angenommen und auf den Terrassen lässt es sich gut plaudern, spielen und auch basteln.

Die Belegschaft erledige ihre Aufgaben mit Ruhe und großem Einfühlungsvermögen und schaffe es mit ihrem Humor und dem Herz im Umgang mit den Senioren immer wieder, sie aus psychisch schweren Phasen zu holen und sie zum Mitmachen zu bewegen, schildert der Direktor: „Alle im PBZ Retz ziehen an einem Strang und halten zusammen in dieser krisenhaften Zeit, es wird Tolles geleistet.“