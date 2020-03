Anna Winkler und ihr Mann Alfred sitzen im Wohnzimmer ihres Hauses in Maissau, das mit Fotos ihrer drei Söhne und vier Enkelkinder geschmückt ist. Ein paar Schwarz-Weiß-Fotografien und einige Farbaufnahmen zeigen auch die Eltern von Anna Winkler. „Ich hatte großartige Eltern“, sagt sie. „Sie waren immer für uns da, wenn wir sie gebraucht haben.“ Daher war es für sie eine Selbstverständlichkeit, ihre Eltern selbst zu pflegen.

Sylvia Stark Ein Lächeln im Gesicht, wenngleich die Pflege oft beschwerlich ist: die frühere VS-Direktorin Anna Winkler.

„2009 habe ich die Mutter wegen einer schweren Erkrankung zu mir genommen und auch den pflegebedürftigen Vater“, erzählt Anna Winkler. „Den Vater pflegten wir sechs Jahre bis zu seinem Tod.“

Die Mutter ist heute fast 96 Jahre alt und demenzkrank. Vorigen Winter bekam sie zudem eine schwere altersbedingte Krankheit, musste Tag und Nacht betreut werden. „Trotzdem lebt meine Mutter noch bei mir. Die alten Menschen genießen es, in der Familie betreut zu werden“, ist sich Winkler sicher, „leider bekommt man in der Gesellschaft wenig Anerkennung als pflegende Angehörige.“

Bundeskanzler übermittelte Videobotschaft

Diese Wertschätzung erhielt Anna Winkler nun aber doch, als sie im Jänner mit dem ersten Preis für pflegende Angehörige in Niederösterreich ausgezeichnet wurde. „Mein Mann nominierte mich dafür. Von 3.100 Bewerbungen bekam ich den ersten Preis als Pflegerin mit Herz“, strahlt die Maissauerin.

Die Siegerehrung fand am „Erste Campus“ in Wien statt. Bundeskanzler Kurz übermittelte eine Videobotschaft.

Auf der Bühne habe sie die Anerkennung für die vielen Jahre gespürt, die sie in der Pflege tätig ist. „Denn die Betreuung geht schon an die psychischen und physischen Grenzen. Man ist nicht unabhängig und in der Nacht ist auch keine Ruhe.“ So fährt das Ehepaar Winkler immer getrennt auf Urlaub.

„Natürlich möchte ich auch meine Enkerl unterstützen“, sinniert Winkler, „aber irgendwie zerreißt es uns zwischen den Generationen.“ Ihr Bruder lebt in den USA. „Er unterstützt mich sehr. Er besorgte unter anderem einen Treppenaufzug“, berichtet sie. „Bei der Pflege zu Hause zahlt man als Privater viel dazu. Damit sparen wir dem Staat eine Menge Geld.“

Trotzdem will die ehemalige Maissauer Volksschuldirektorin ihre Mutter nicht in ein Pflegeheim geben. „Meine Mutter würde sich in einem Pflegeheim nicht wohlfühlen und wäre verloren. Sie lebt auf, wenn wir zusammen sind oder gemeinsam feiern.“

„Ich muss ihr auch etwas zurückgeben“

Auch die Anrufe von den Enkel- und Urenkelkindern seien ihr eine Abwechslung. „Ich muss ihr auch etwas zurückgeben, denn sie hat meine drei Söhne betreut, als ich arbeitete“, betont die „Pflegerin mit Herz“.

Vor ein paar Monaten engagierte Familie Winkler eine 24- Stunden-Betreuung. „Die Hilfe mussten wir nehmen, da die Pflege schon über die Kräfte meiner Frau gegangen ist“, erzählt Alfred Winkler. „Die Damen haben wir vom Hilfswerk und sie wechseln sich alle 14 Tage ab“, wirft die Gattin ein.

So hat sie auch mehr Zeit für ihre Kinder. Der jüngste Sohn forscht in Stockholm im Bereich der Biophysik und Nanotechnologie. Der älteste Sohn lebt in Singapur, ist Wissenschaftler und beschäftigt sich mitkünstlicher Intelligenz. Der mittlere Sohn arbeitet als Nachrichtentechniker in Wien. Auch Anna Winkler klemmte sich wieder hinter die Bücher und las alles, was es über Demenz und Altenpflege zu lesen gibt.

„Beim Roten Kreuz lernte ich in einem Kurs, wie man mit Demenzkranken umgeht“, schildert sie. Das angeeignete Wissen hat Winkler perfekt umgesetzt. Plötzlich fährt die Mutter mit dem Rollator im Vorzimmer vorbei und lächelt uns an.