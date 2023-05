Crowdfunding-Aktion für die Weinterrasse in Pulkau

Per Crowdfunding-Aktion soll die Gunst der sonnigen Lage für die Stromgewinnung genutzt werden. Von der Investition werde die Region doppelt profitieren, verkünden die Kellners - einerseits durch die Einsparung von jährlich bis zu elf Tonnen CO2, andererseits durch Preisvorteile in der Weinterrasse beziehungsweise beim Weineinkauf.

Durch den Erwerb von limitierten Genusspaketen im Rahmen der Crowdfunding-Aktion, die bis inklusive 28. Juni läuft, können sich Bürger an der Photovoltaikanlage beteiligen. Dafür gibt es vergünstigte Wertgutscheine für den Einkauf am Weingut oder den Besuch in der Weinterrasse ebenso wie Weingutpakete, die frei Haus zugestellt werden. Als dritte Variante wurde für das Crowdfunding ein Kulinarikpaket für drei Abendessen bei Kerzenschein mit regionalen Schmankerln, Nachspeise und Weinbegleitung aufgelegt. Für daheim gibt es noch einen 6er-Karton Wein aus der Klassiklinie dazu.

Das Fundingziel liegt bei 12.000 Euro, das Limit bei 30.000 Euro. Details zur Aktion gibt es auf https://www.collective-energy.at/kellner/ oder direkt bei Familie Kellner.

Foto: Weingut Kellner

