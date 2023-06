-78,5 Grad Celsius in der Retzer Bücherei

Ein weiterer Workshop im Rahmen der Initiative „Science Afternoon“ von der Wissenschaftsabteilung des Landes Niederösterreich fand in der Retzer Bücherei statt. Dieses Mal hieß es „Physik ist cool - Experimente mit Trockeneis“. „Der Workshop wurde von den Teilnehmern mit großem Interesse angenommen“, freute sich die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl.

Bei -78,5 Grad Celsius ging es richtig „cool“ zu. Diese extreme Temperatur von festem Kohlendioxid führt zu einigen erstaunlichen Phänomenen. So wurde dieses exotische Eis, das in der Natur an den Polkappen des Mars oder als Bestandteil von Kometen gefunden werden kann, in einer Reihe von faszinierenden Versuchen genau erforscht. Aber auch Luftballons, die sich von selbst aufblasen, Kerzen, die von alleine ausgehen, durch die Luft fliegende Korken und Obst, so hart, dass es einen Hammer braucht, um dieses zu zerkleinern, wurden in diesem Workshop untersucht.

Selbstständiges Experimentieren stand im Vordergrund. Neben ausführlichen Erklärungen der drei Workshop-Leiterinnen Nina Leitner, Kathleen Rath und Lilly Janicek kam der Spaß nicht zu kurz. Nicht nur die Kinder, sondern auch so manche Eltern waren von den zahlreichen Experimenten begeistert. „Zum Abschluss des ereignisreichen Nachmittags versammelten sich alle am Retzer Hauptplatz, um selbst gebastelte Raketen abzuschießen, was ebenfalls großen Anklang fand“, berichtet Büchereileiterin Petra Konecny.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.