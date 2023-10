„Pilgrim“ in Hollabrunn Wo der Schutz von „Mutter Erde“ am Stundenplan steht

Martina Krammer mit Hans Hisch bei der Überreichung der Urkunde für das Erzbischöfliche Gymnasium. Foto: EbGym

D as internationale Bildungsnetzwerk „Pilgrim“ feierte mit einem Festakt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) in Wien sein 20-jähriges Bestehen. Mit dabei war das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn, das dem Pilgrim-Netzwerk seit mittlerweile zehn Jahren angehört und dafür geehrt wurde.